Yolcularının gözünden Ay fotoğrafları. Ay'ın karanlık yüzüne yakından bakın

Artemis 2 mürettebatı Ay'ın batısındaki parlak Byrgius kraterini de görüntüledi. NASA'nın el izine benzettiği görüntüde Ay yüzeyindeki hem parlak hem de koyu toprak özellikleri gözlemlenebiliyor. Koyu bölgelerin Ay yüzeyinde deniz ya da havza olarak adlandırılan bölgeler olduğu belirtiliyor.

Bu görev boyunca daha önce isimlendirilmemiş 2 krater de gözlemleyen astronotlar, kraterlerden birinin adını kendilerini taşıyan kapsülün adı "Integrity" koyarken diğer kraterin adını da "Carroll" koydu. Carroll'un görevin lideri Reid Wiseman'ın 2020 yılında vefat etmiş eşinin adı olduğu açıklandı.