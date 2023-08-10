Yolsuzluk karşıtı devlet başkanı adayına suikast: 2 ölü, 9 yaralı

Ekvador’da 20 Ağustos'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimi öncesinde "yolsuzluğa karşı duruşuyla" tanınan başkan adayı Fernando Villavicencio'ya silahlı saldırı gerçekleştirildi. Villavicencio ve saldırgan olayın ardından hayatını kaybederken, çıkan çatışmada 9 kişi de yaralandı.

Yolsuzluk karşıtı devlet başkanı adayına suikast: 2 ölü, 9 yaralı - 1

Kampanya ekibinin yerel basına yaptığı açıklamada, Villavicencio'nun Başkent Kito'da katıldığı bir etkinlik sonrası aracına bindiği sırada saldırgan tarafından başına 3 el ateş edilerek öldürüldüğü aktarıldı.

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Yolsuzluk karşıtı devlet başkanı adayına suikast: 2 ölü, 9 yaralı - 2

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Ekvador Başsavcısı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı düzenleyen şüphelinin güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada vurulduğunu ve aldığı yaralar nedeniyle öldüğünü belirtti.

Yolsuzluk karşıtı devlet başkanı adayına suikast: 2 ölü, 9 yaralı - 3

Saldırıda ayrıca, aralarında bir milletvekili adayı ve 2 polis memurunun da bulunduğu 9 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yolsuzluk karşıtı devlet başkanı adayına suikast: 2 ölü, 9 yaralı - 4

ARKASINDA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ VAR

Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Villavicencio'nun öldürüldüğünü doğrulayarak, devlet başkanlığı seçimlerine 2 haftadan az bir süre kala işlenen cinayetin arkasında "organize suçların" olduğunu vurguladı.

Yolsuzluk karşıtı devlet başkanı adayına suikast: 2 ölü, 9 yaralı - 5

Lasso, "Sizi temin ederim ki bu suç cezasız kalmayacaktır. Organize suç grupları çok ileri gitti ancak yasaların tüm ağırlığını hissedecekler." ifadelerini kullandı.

Yolsuzluk karşıtı devlet başkanı adayına suikast: 2 ölü, 9 yaralı - 6

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kito polisi tarafından yapılan operasyonlarda, olayla bağlantılı olduğu düşünülen 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yolsuzluk karşıtı devlet başkanı adayına suikast: 2 ölü, 9 yaralı - 7

Villavicencio, Ekvador'da faaliyet gösteren uluslararası organize suç grubundan biri olan Meksika'nın "Sinaloa Karteli" liderlerinden de dahil olmak üzere çok sayıda ölüm tehdidi aldığını söylemişti.

Yolsuzluk karşıtı devlet başkanı adayına suikast: 2 ölü, 9 yaralı - 8
Yolsuzluk karşıtı devlet başkanı adayına suikast: 2 ölü, 9 yaralı - 9
Yolsuzluk karşıtı devlet başkanı adayına suikast: 2 ölü, 9 yaralı - 10
Yolsuzluk karşıtı devlet başkanı adayına suikast: 2 ölü, 9 yaralı - 11
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