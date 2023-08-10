Yolsuzluk karşıtı devlet başkanı adayına suikast: 2 ölü, 9 yaralı
Ekvador’da 20 Ağustos'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimi öncesinde "yolsuzluğa karşı duruşuyla" tanınan başkan adayı Fernando Villavicencio'ya silahlı saldırı gerçekleştirildi. Villavicencio ve saldırgan olayın ardından hayatını kaybederken, çıkan çatışmada 9 kişi de yaralandı.
Kampanya ekibinin yerel basına yaptığı açıklamada, Villavicencio'nun Başkent Kito'da katıldığı bir etkinlik sonrası aracına bindiği sırada saldırgan tarafından başına 3 el ateş edilerek öldürüldüğü aktarıldı.