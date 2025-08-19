YouTuber çift restoranda yemek yerken camdan araba girdi

YouTube'da yemek tadım içerikleri üreten Patrick Blackwood ve Nina Santiago, yaptıları bir çekim sırasında ölümden döndü. Yemek yedikleri esnada restorandan içeri bir aracın girmesiyle YouTuber çift şoka uğradı, o anları saniye saniye kaydettiler.

YouTuber çift restoranda yemek yerken camdan araba girdi - 1

ABD’nin Houston kentinde YouTuber bir çift, gittikleri restoranda yemek yerken ölümden döndü.

“Unrated Ex Files” adlı kanalın sahipleri Patrick Blackwood ve Nina Santiago, çekim yaptıkları sırada bir SUV, araç yanlarındaki camdan içeri girerek çiftin masasına çarptı.

YouTuber çift restoranda yemek yerken camdan araba girdi - 2

 SIYRIKLARLA KURTULULAR 

Çarpmanın ardından cam parçaları üzerlerine savrulan çift büyük panik yaşadı.

Kazada çiftin vücudunun farklı bölgelerinde kesikler oluştuğu bildirildi.

YouTuber çift restoranda yemek yerken camdan araba girdi - 3

İki içerik üreticisi de tedavi ve müşahede amacıyla hastaneye kaldırıldı ve yaralarına çok sayıda dikiş atıldı. Tedavilerinin ardından taburcu edildiler.

YouTuber çift restoranda yemek yerken camdan araba girdi - 4

"HAYATTA OLDUĞUMUZ İÇİN ŞANSLIYIZ"

Çift, yaşadıkları kazayı YouTube kanalında paylaştıkları vlog’la duyurdu. Açıklamalarında, “Başımıza gelenlerden sonra hayatta olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzu kelimelerle ifade edemeyiz. Felakete çok yakındık ama mucize eseri ikimiz de iyiyiz. Bu olay bizi sonsuza dek değiştirdi” ifadelerine yer verdi.

YouTuber çift restoranda yemek yerken camdan araba girdi - 5

SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU

TMZ’nin haberine göre kazaya karışan araç sürücüsü ise yara almadan kurtuldu. Çift, “Yarın garanti değil. Bugün mutlu yaşa, seni geride tutan her şeyden kurtul. Gerçekten bize ikinci bir şans verildiğini hissediyoruz ve bunu en iyi şekilde değerlendirmeye kararlıyız” dedi.

