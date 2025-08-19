YouTuber çift restoranda yemek yerken camdan araba girdi
YouTube'da yemek tadım içerikleri üreten Patrick Blackwood ve Nina Santiago, yaptıları bir çekim sırasında ölümden döndü. Yemek yedikleri esnada restorandan içeri bir aracın girmesiyle YouTuber çift şoka uğradı, o anları saniye saniye kaydettiler.
ABD’nin Houston kentinde YouTuber bir çift, gittikleri restoranda yemek yerken ölümden döndü.
“Unrated Ex Files” adlı kanalın sahipleri Patrick Blackwood ve Nina Santiago, çekim yaptıkları sırada bir SUV, araç yanlarındaki camdan içeri girerek çiftin masasına çarptı.