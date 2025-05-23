Youtuber MrBeast 1 milyar dolarlık servetiyle en genç 8. milyarder oldu (MrBeast kimdir, kaç yaşında?)

Dünyaca ünlü YouTube içerik üreticisi Jimmy "MrBeast" Donaldson, "self-mad" yani kendi emeğiyle zirveye çıkan 30 yaş altı ilk milyarder unvanını kazandı. CelebrityNetWorth'a göre Amerikalı YouTuber ve girişimcinin net serveti 1 milyar dolara ulaştı. Henüz 27 yaşında olan Donaldson, sadece video içerikleriyle değil, hayırsever projeleri ve ticari girişimleriyle de adından söz ettiriyor.



