Youtuber MrBeast 1 milyar dolarlık servetiyle en genç 8. milyarder oldu (MrBeast kimdir, kaç yaşında?)
MrBeast olarak tanınan Jimmy Donaldson, resmen 30 yaşın altındaki dünyanın kendi kendini yetiştirmiş tek milyarderi oldu. MrBeast, genç milyarderler listesinde 8. sırada yer alırken, kendi yaş grubunda bir ilki temsil ediyor.
Dünyaca ünlü YouTube içerik üreticisi Jimmy "MrBeast" Donaldson, "self-mad" yani kendi emeğiyle zirveye çıkan 30 yaş altı ilk milyarder unvanını kazandı. CelebrityNetWorth'a göre Amerikalı YouTuber ve girişimcinin net serveti 1 milyar dolara ulaştı. Henüz 27 yaşında olan Donaldson, sadece video içerikleriyle değil, hayırsever projeleri ve ticari girişimleriyle de adından söz ettiriyor.