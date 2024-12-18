Yüksek zekalı ülkelerin sıralaması açıklandı: Türkiye bu listede kaçıncı sırada?
En zeki ülkeler sıralaması merak konusu oldu. Zeka testlerinden alınan puanlara dayanarak oluşturulan 100 ülkelik listenin sıralaması dikkat çekti. Peki, en zeki ülkeler arasında Türkiye kaçıncı sırada?
Dünya genelinde hangi ülkelerin daha yüksek zeka ortalamasına sahip olduğu merak konusu. World Population Review'nin hazırladığı "En Zeki Ülkeler" listesi, bu soruya yanıt veriyor. Zeka testlerinden alınan puanlara dayanarak oluşturulan 100 ülkelik liste, dikkat çeken sıralamalar içeriyor. Peki Türkiye bu listede kaçıncı sırada?