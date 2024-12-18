Yüksek zekalı ülkelerin sıralaması açıklandı: Türkiye bu listede kaçıncı sırada?

En zeki ülkeler sıralaması merak konusu oldu. Zeka testlerinden alınan puanlara dayanarak oluşturulan 100 ülkelik listenin sıralaması dikkat çekti. Peki, en zeki ülkeler arasında Türkiye kaçıncı sırada?

Yüksek zekalı ülkelerin sıralaması açıklandı: Türkiye bu listede kaçıncı sırada? - 1

Dünya genelinde hangi ülkelerin daha yüksek zeka ortalamasına sahip olduğu merak konusu. World Population Review'nin hazırladığı "En Zeki Ülkeler" listesi, bu soruya yanıt veriyor. Zeka testlerinden alınan puanlara dayanarak oluşturulan 100 ülkelik liste, dikkat çeken sıralamalar içeriyor. Peki Türkiye bu listede kaçıncı sırada?

DÜNYA HABERLERİ

Yüksek zekalı ülkelerin sıralaması açıklandı: Türkiye bu listede kaçıncı sırada? - 2

Dünya nüfusuyla ilgili çalışmalarıyla tanınan World Population Review, zeka düzeyi en yüksek ülkeleri açıkladı.

Yüksek zekalı ülkelerin sıralaması açıklandı: Türkiye bu listede kaçıncı sırada? - 3

Liste, ülkelerin ortalama IQ seviyelerine göre sıralandığı bu raporda, Türkiye’nin sıralaması da netleşti. 100 ülkenin yer aldığı sıralamada, Türkiye'nin konumu oldukça merak uyandırdı.

Yüksek zekalı ülkelerin sıralaması açıklandı: Türkiye bu listede kaçıncı sırada? - 4

EN ZEKİ 100 ÜLKE LİSTESİ

Listenin son sırasında Senegal (60 IQ) bulunurken, zirvede Singapur (108 IQ) yer aldı. Türkiye ise 48. sırada (89 IQ) yer alıd.. Avrupa ülkelerinin üst sıralarda yer aldığı listede, Asya ülkelerinin de önemli bir ağırlığı dikkat çekiyor.

Yüksek zekalı ülkelerin sıralaması açıklandı: Türkiye bu listede kaçıncı sırada? - 5

100. Senegal - 60

99. Etiyopya - 61

98. Gine-Bissau - 62

97. Eritre - 63

96. Kongo - 63

95. Kamerun - 65

94. Çad - 65

93. Gana - 69

Yüksek zekalı ülkelerin sıralaması açıklandı: Türkiye bu listede kaçıncı sırada? - 6

92. Nijerya - 70

91. Sudan - 70

90. Güney Afrika - 70

89. Fildişi Sahili - 71

88. Kenya - 71

87. Zimbabve - 72

86. Zambiya - 72

85. Nepal - 77

84. Bangladeş - 77

83. Katar - 78

82. Sri Lanka - 79

81. Afganistan - 80

80. Suudi Arabistan - 81

Yüksek zekalı ülkelerin sıralaması açıklandı: Türkiye bu listede kaçıncı sırada? - 7

79. Hindistan - 81

78. Umman - 82

77. Fas - 82

76. Kolombiya - 82

75. Cezayir - 82

74. Pakistan - 82

73. Fiji - 83

72. Bahreyn - 83

71. Birleşik Arap Emirlikleri - 83

70. Brezilya - 83

Yüksek zekalı ülkelerin sıralaması açıklandı: Türkiye bu listede kaçıncı sırada? - 8

69. Burma - 83

68. Ekvador - 83

67. Mısır - 83

66. Endonezya - 84

65. Arnavutluk - 84

64. Karadağ - 84

63. İran - 84

62. Kuveyt - 85

61. Bolivya - 85

60. Venezuela - 85

59. Irak - 86

58. Meksika - 86

57. Filipinler - 86

56. Kosta Rika - 86

55. Mauritius - 87

54. Brunei - 88

53. Bermuda - 88

52. Kamboçya - 88

51. Şili - 89

50. Sırbistan - 89

Yüksek zekalı ülkelerin sıralaması açıklandı: Türkiye bu listede kaçıncı sırada? - 9

49. Tayland - 89

48. Türkiye - 89

47. Romanya - 90

46. Arjantin - 90

45. Bulgaristan - 91

44. Yunanistan - 92

43. Kazakistan - 92

42. Gürcistan - 92

41. Malezya - 93
40. İsrail - 94

39. Vietnam - 94

38. İrlanda - 94

37. Portekiz - 95

36. Ukrayna - 95

35. Hırvatistan - 95

34. Rusya - 96

33. Polonya - 97

32. İspanya - 97

31. İtalya - 97

30. Malta - 97

Yüksek zekalı ülkelerin sıralaması açıklandı: Türkiye bu listede kaçıncı sırada? - 10

29. Moğolistan - 98

28. Macaristan - 98

27. Amerika Birleşik Devletleri - 98

26. Fransa - 98

25. Avustralya - 99

24. Estonya - 99

23. Çekya - 99

22. Danimarka - 99

21. Lüksemburg - 99

20. İsveç - 99

19. Norveç - 99

18. Yeni Zelanda - 100

17. Avusturya - 100

16. Birleşik Krallık - 100

15. Almanya - 100

14. Belçika - 100

13. Kanada - 101

12. Finlandiya - 101

11. İzlanda - 101

Yüksek zekalı ülkelerin sıralaması açıklandı: Türkiye bu listede kaçıncı sırada? - 11

10. Çin Halk Cumhuriyeti Özel İdari Bölgesi olan Makao - 101

9. Kuzey Kore - 102

8. Hollanda - 102

7. İsviçre - 102

6. Çin - 104

5. Japonya - 105

4. Güney Kore -106

3. Tayvan - 106

2. Hong Kong - 108

1. Singapur 108

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