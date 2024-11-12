Yumurtadan Messi'ye: Instagram rekorunun arkasındaki sıradışı hikaye
Sosyal medyanın en unutulmaz anlarından biri, sıradan bir yumurtanın Instagram'da 60 milyondan fazla beğeni alarak rekora imza atmasıydı. Uzun bir süre en fazla beğenilen paylaşım unvanını elinde bulunduran yumurta, 2022 Dünya Kupası finalini kazanan Messi fotoğrafıyla rekorunu kaybetti. Büyük başarıya imza atan fotoğrafın sahibi, bunun tamamen bir "tesadüf" olduğunu açıkladı.
2018 yılında, Kylie Jenner’ın yeni doğan kızı Stormi’nin başparmağını tuttuğu fotoğrafıyla Instagram’da beğeni rekoru kırmasının ardından, 2019'da Londralı reklam yöneticisi Chris Godfrey ve arkadaşları Alissa Khan-Whelan ile CJ Brown, Instagram'da tek bir gönderiyle rekor kırmaya karar verdi.
Verdikleri karar ise sıradışı ve ilginçti. Sıradan dümdüz beyaz bir arka plana yerleştirilen yumurta paylaşmak.