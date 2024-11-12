Yumurtadan Messi'ye: Instagram rekorunun arkasındaki sıradışı hikaye

Sosyal medyanın en unutulmaz anlarından biri, sıradan bir yumurtanın Instagram'da 60 milyondan fazla beğeni alarak rekora imza atmasıydı. Uzun bir süre en fazla beğenilen paylaşım unvanını elinde bulunduran yumurta, 2022 Dünya Kupası finalini kazanan Messi fotoğrafıyla rekorunu kaybetti. Büyük başarıya imza atan fotoğrafın sahibi, bunun tamamen bir "tesadüf" olduğunu açıkladı.

Yumurtadan Messi'ye: Instagram rekorunun arkasındaki sıradışı hikaye - 1

2018 yılında, Kylie Jenner’ın yeni doğan kızı Stormi’nin başparmağını tuttuğu fotoğrafıyla Instagram’da beğeni rekoru kırmasının ardından, 2019'da Londralı reklam yöneticisi Chris Godfrey ve arkadaşları Alissa Khan-Whelan ile CJ Brown, Instagram'da tek bir gönderiyle rekor kırmaya karar verdi.

Verdikleri karar ise sıradışı ve ilginçti. Sıradan dümdüz beyaz bir arka plana yerleştirilen yumurta paylaşmak. 

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Yumurtadan Messi'ye: Instagram rekorunun arkasındaki sıradışı hikaye - 2

60 MİLYON BEĞENİ

Chris ve arkadaşları gönderinin altında "Birlikte dünya rekoru kıralım ve Instagram'daki en çok beğenilen gönderi olalım. Kylie Jenner'ın şu anki 18 milyonluk rekorunu geçelim! Bunu başarabiliriz" yazdılar.

Ve işler beklenmedik bir şekilde yolnda gitti. Yumurta fotoğrafı, Kylie Jenner’ın 18 milyon beğenisini geçerek 19 milyon beğeni aldı ve bugün, 60 milyon gibi dev bir sayıya ulaşmayı başardı.

Yumurtadan Messi'ye: Instagram rekorunun arkasındaki sıradışı hikaye - 3

"SOSYAL MEDYA BASKISI BENİ ZORLUYOR"

Ancak rekorun ardından, aynı hesapta ünlü yumurtanın çatladığını gösteren yeni fotoğraf paylaşıldı. Birçok kişi, yumurtadan ne çıkacağını merak etti; ancak kısa süre sonra yumurtanın sosyal medya şöhretinin baskısı altında "çatladığı" ve Mental Health America için bir farkındalık kampanyasına dönüştüğü ortaya çıktı.

Super Bowl sırasında yayınlanan bir reklamda, yumurta “Ben dünya rekortmeni yumurtayım (beni duymuş olabilirsiniz). Son zamanlarda çatlamaya başladım. Sosyal medyanın baskısı beni zorluyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu ve şunları ekledi: "Sen de zorlanıyorsan, birisiyle konuş. Bunu birlikte başarabiliriz," mesajını verdi ve ruh sağlığı organizasyonunun iletişim bilgilerini paylaştı.

Yumurtadan Messi'ye: Instagram rekorunun arkasındaki sıradışı hikaye - 4

YENİ REKOR MESSİ'DE

Yumurta'nın rekoru 2022 Dünya Kupası Finali'nden sonra değişti. Arjantin Milli Takımı oyuncusu Lionel Messi'nin şampiyonluk fotoğrafı 70 milyondan fazla beğeni alarak ilk sıraya yerleşti. Eugene adlı yumurta ikinci sıradaki yerini koruyor.

Yumurtadan Messi'ye: Instagram rekorunun arkasındaki sıradışı hikaye - 5

FİLİSTİN'E DESTEK

Tüm bunlardan sonra kırılmış yumurtanın ardından Chris üçüncü bir fotoğraf paylaştı. Filistin bayrağı yerleştirilmiş yumurta görselinin altına yeni bir rekor için çağrıda bulundu. Kylie Jenner'da olduğu gibi insanları yeni rekora çağırdı.

Yumurtadan Messi'ye: Instagram rekorunun arkasındaki sıradışı hikaye - 6

"ÖNEMLİ OLAN BU İLGİ İLE NE YAPTIĞINIZ"

Chris Godfrey, New York Times’a verdiği röportajda, her şeyin aslında bir şans olduğunu belirtti. Plan A'nın CEO’su ve kurucusu Andrew Essex ise, yumurtanın fotoğrafının bu kadar dikkat çekmesinin tamamen bir tesadüf olduğunu vurgulayarak, “Bu tekrarlanabilir değil, sürdürülebilir de değil. Ama bu dünyanın dikkatini çeken bir şans” diye ekledi.

Godfrey de, bu dikkatin ardından yapılacak şeyin önemli olduğunu söyledi: "Önemli olan bu ilgiyle ne yaptığınızdır."

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