Yumurtadan Messi'ye: Instagram rekorunun arkasındaki sıradışı hikaye

"ÖNEMLİ OLAN BU İLGİ İLE NE YAPTIĞINIZ"

Chris Godfrey, New York Times’a verdiği röportajda, her şeyin aslında bir şans olduğunu belirtti. Plan A'nın CEO’su ve kurucusu Andrew Essex ise, yumurtanın fotoğrafının bu kadar dikkat çekmesinin tamamen bir tesadüf olduğunu vurgulayarak, “Bu tekrarlanabilir değil, sürdürülebilir de değil. Ama bu dünyanın dikkatini çeken bir şans” diye ekledi.



Godfrey de, bu dikkatin ardından yapılacak şeyin önemli olduğunu söyledi: "Önemli olan bu ilgiyle ne yaptığınızdır."