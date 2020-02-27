Yunan adalarını savaş alanına çevirdiler

Yunanistan'da hükümetin sığınmacılar için "kapalı kamp"lar inşaa etme planına yönelik protestolar sürüyor. Midilli ve Sakız adalarında polisle ada halkı karşı karşıya geldi. Yunan hükümeti her biri 5 bin kişilik 3 yeni kamp inşa etmeyi hedefliyor.

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NTV Haber 27.02.2020 - 15:36

Yunanistan'da sığınmacılar için yeni sığınmacı merkezleri oluşturma planı ada halkını öfkelendirdi.

Midilli ve Sakız adalarında protestolar sürüyor. Midilli'de yeni sığınmacı merkezinin inşaa edileceği alanda gösteriler vardı.

Yüzlerce gösterici polisle karşı karşıya geldi. protestocular polise taş fırlattı.

Yunan polisi kalabalığı dağıtmak için gözyaşartıcı gaz kullandı. Sakız adasından da benzer görüntüler geldi.

Yunan polisi, kalabalığa gözyaşartıcı gazla müdahale etti.

Yeni mülteci kanunu kapsamında Midilli'deki Moria kampıyla Sakız ve Sisam adalarındaki kampların kapatılarak bunların yerine her biri 5 bin kişilik 3 yeni kamp inşa edilmesi planlanıyor.

Yeni kamplar sadece 15 bin sığınmacıyı ağırlayacak ve giriş-çıkış serbest olmayacak.

Yunan hükümeti bu kapalı kamplarda sığınmacıların en fazla dört ay kalmasına izin verileceğini söylüyor. Ada halkıysa sığınmacıların burada süresiz kalmasından endişe ediyor. Bu nedenle kampların inşasına karşı çıkıyor.

Adalardaki kamplarda halihazırda 37 bin sığınmacı konaklıyor.

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