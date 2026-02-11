Yunan basını Erdoğan-Miçotakis zirvesini nasıl görüyor?
11.02.2026 11:12
NTV - Haber Merkezi
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geliyor. Yunan basını gerçekleşecek zirveyi manşetlerine taşıdı.
ANKARA ZİRVESİ YUNAN BASININDA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile buluşacak. Peki Ankara'daki zirve öncesi Yunan basını neler diyor? Yunan gazetelerinin çoğu benzer ifadeler kullanarak “görüşmeden beklentiler düşük” mesajı veriyor. Yunan gazeteleri, 17 ay sonra bir araya gelen iki liderin buluşmasından stratejik bir "atılım" beklemiyor. Temel hedef, sorunların otomatik olarak gerilime dönüşmesini engelleyecek bir "güvenlik ağı" oluşturmak.
Kıta sahanlığı gibi sorunları kronikleşmiş yapısal sorun olarak tanımlayan Yunan basınına göre bu görüşmede bu konular için masaya oturulmayacak zira bunları görüşmek için gerekli koşulların oluşmadığı savunuluyor.
Zirvenin odağında göç yönetimi, vize kolaylıkları, sivil savunma ve ticaret var. Yunan hükümetinin bu "pozitif gündem" başlıklarıyla Türkiye ile olan ilişkileri işlevsel bir zeminde tutmaya çalıştığından söz ediliyor.
FİDAN'IN ELEŞTİRDİĞİ BAKAN GELMEDİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias hakkında konuşması ve Yunanistan-Türkiye yakınlaşması çabalarını baltaladığını ifade etmesini aktaran Yunan basını, Fidan'ın sözlerini “Yunan iç siyasetine müdahale çabası” diye niteledi.
Dışişleri Bakanı Fidan'ın sert eleştirdiği Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın Türkiye'ye gelecek Yunan heyetinde yer almaması ise dikkat çekti. Yunan basını bu durumu Dendias’ın Brüksel’deki NATO ve AB toplantılarıyla gerekçelendiriyor.
Yunan gazeteleri Erdoğan-Miçotakis görüşmelerinde ABD etkisinin olduğunu da savundu.
Mavi Vatan ve NAVTEX konusunu da ele alan Yunan gazeteleri, zirve öncesi Türkiye’nin yayımladığı NAVTEX’ler ve "Mavi Vatan" söylemlerini, Ankara’nın "ana tezlerinden vazgeçmediği" şeklinde değerlendiriyor. Bu durum, Atina cephesince, Ankara’nın sert güç unsurlarını masada tutmasına rağmen, aynı zamanda diyaloğu sürdürme isteği ve Batı ile ilişkileri iyileştirme çabası olarak görülüyor ve bir "fırsat penceresi" olarak nitelendiriliyor.
AKŞAM YEMEĞİNE SÜRPRİZ KONUK
Yunan basınına göre her iki liderin kendi iç kamuoylarına karşı "taviz vermeden diyalog" mesajı verme gayretinde olduğu belirtiliyor. Özellikle ekonomik krizler ve bölgesel belirsizlikler, barışçıl bir iklimi her iki başkent için de zorunlu kılıyor.
Yunan basınına göre zirvenin başarı kriteri büyük bir imza değil; iki liderin kameralar karşısında gerilimi tırmandırmadan el sıkışması ve iletişim kanallarının açık kalması olacak.
Yunan Basını Fener Rum Patriği Bartholomeos'ın da Ankara'daki zirvenin ardından verilecek yemeğe davet edildiğini belirtti. Bu davet sürpriz olarak değerlendirildi. Gazeteler bu daveti, Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılmasına dair bir sinyal olabileceği umuduyla yakından takip edeceklerini belirtiyor.