Yunan basını Erdoğan-Miçotakis zirvesini nasıl görüyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile buluşacak. Peki Ankara'daki zirve öncesi Yunan basını neler diyor? Yunan gazetelerinin çoğu benzer ifadeler kullanarak “görüşmeden beklentiler düşük” mesajı veriyor. Yunan gazeteleri, 17 ay sonra bir araya gelen iki liderin buluşmasından stratejik bir "atılım" beklemiyor. Temel hedef, sorunların otomatik olarak gerilime dönüşmesini engelleyecek bir "güvenlik ağı" oluşturmak.

Kıta sahanlığı gibi sorunları kronikleşmiş yapısal sorun olarak tanımlayan Yunan basınına göre bu görüşmede bu konular için masaya oturulmayacak zira bunları görüşmek için gerekli koşulların oluşmadığı savunuluyor.

Zirvenin odağında göç yönetimi, vize kolaylıkları, sivil savunma ve ticaret var. Yunan hükümetinin bu "pozitif gündem" başlıklarıyla Türkiye ile olan ilişkileri işlevsel bir zeminde tutmaya çalıştığından söz ediliyor.