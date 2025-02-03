Yunanistan 1956'nın korkusunu yaşıyor: Son depremler tsunami yaratan 7.8’lik felaketle karşılaştırılabilir mi?

Ege Denizi’nde art arda meydana gelen sarsıntılar, 9 Temmuz 1956'daki büyük depremi akıllara getirdi. Merkez üssü Amargos adası olan ancak en çok beyaz ve mavi kerpiç binalarıyla turistlerin uğrak yeri Santorini adasını etkileyen 7.8'lik deprem felaket, en az 54 kişinin ölümüne yol açmış, evlerin yüzde 35'ini yıkmıştı. Sarsıntı, 30 metreye varan tsunamilere de neden olmuştu. Peki 1956 Yunanistan depremi hakkında ne biliyoruz? (Haber: Derya Doğan)

Yunanistan 1956'nın korkusunu yaşıyor: Son depremler tsunami yaratan 7.8’lik felaketle karşılaştırılabilir mi? - 1

9 Temmuz 1956 yılında Ege Denizi'nin güneyindeki Amorgos Adası yakınlarında meydana gelen ve Uluslararası Sismoloji Özeti (ISS) tarafından rapor edilen 7.8 büyüklüğündeki deprem, 20. yüzyılda Yunanistan'ı vuran en sarsıntıydı.

En çok Santorini adasında olmak üzere 53 kişinin ölümüne ve 100’den fazla kişinin yaralanmasına yol açan deprem, ciddi hasara yol açtı. Evlerin yüzde 35'i çöktü ve yüzde 45'i büyük ya da küçük hasar gördü.

Neredeyse tüm kamu binaları tamamen yıkıldı.

Sarsıntı ayrıca Kiklad ve Oniki Adalar, Girit ve Türkiye kıyılarını etkileyen deniz yükselmeleri yarattı.

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Yunanistan 1956'nın korkusunu yaşıyor: Son depremler tsunami yaratan 7.8’lik felaketle karşılaştırılabilir mi? - 2

TSUNAMİLER 30 METREYİ BULDU

Amorgos'un güney kıyısında, Astipalya ve Folegandros'ta sırasıyla 30, 20 ve 10 metrelik tsunamiler meydana geldi.

Bu değerler 20. yüzyılda tüm Akdeniz Havzası'nda rapor edilen en yüksek değerler olarak kayıtlara geçti.  

Bu tür bir yıkım, Santorini nüfusunun başta Atina olmak üzere büyük bir iç göçüne yol açtı.

Santorini dışında depremin merkez üssü olan Amorgos ile birlikte Anafi, Astypalea, Ios, Paros, Naxos, Kalymnos, Leros, Patmos ve Lipsi adaları da ağır hasar gördü. Toplam 529 ev yıkılırken, 1482'si ağır hasar, 1750'si hafif hasar gördü.

Yunanistan 1956'nın korkusunu yaşıyor: Son depremler tsunami yaratan 7.8’lik felaketle karşılaştırılabilir mi? - 3

İNGİLTERE'DEN YARDIMI REDDETTİ

Deprem, 1953 yılında Zakintos, Kefalonya ve İthaka'da meydana gelen büyük depremlerin yaralarını henüz saramamış olan devlet mekanizmasını da sınadı.

Dönemin Başbakanı Konstantinos Karamanlis Santorini'de “büyük ölçekli yerel afet” durumu ilan etti ve 14 Temmuz'da etkilenen bölgeyi ziyaret etti.

Birçok ülke deprem mağdurlarını rahatlatmak için yardım göndermeyi teklif etti. Yunanistan'ın yardımını reddettiği tek ülke, o dönem Kıbrıs sorunu nedeniyle İngiltere olmuştu.

Yunanistan 1956'nın korkusunu yaşıyor: Son depremler tsunami yaratan 7.8’lik felaketle karşılaştırılabilir mi? - 4

"KARŞILAŞTIRMAK RİSKLİ"

Yunanistan önde gelen gazetelerinden Kathimerini’ye konuşan Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü Müdürü Vassilis Karastathis’e göre son sallantılarda sismologların dikkati Kaldera'dan, aktivitenin tamamen tektonik nedenlere bağlandığı Anudros bölgesine kaydı.

“Burası önemli tektonik yapılara sahip bir bölge. Depremlerin gelişimini yakından izliyor ve durumu daha iyi anlamak için verileri değerlendiriyoruz” diyen Karastathis, bu sarsıntıları 1956 depremiyle karşılaştırmanın riskli olduğunu vurguladı.

Yunanistan 1956'nın korkusunu yaşıyor: Son depremler tsunami yaratan 7.8’lik felaketle karşılaştırılabilir mi? - 5

"HASAR ASGARİ DÜZEYDEYDİ"

Anafi Belediye Başkanı Iakovos Rousos da 1956 yılında Amorgos fayı büyük bir deprem yarattığında, adadaki hasarın asgari düzeyde olduğunu söyledi.

Yunanistan 1956'nın korkusunu yaşıyor: Son depremler tsunami yaratan 7.8’lik felaketle karşılaştırılabilir mi? - 6
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