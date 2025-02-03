Yunanistan 1956'nın korkusunu yaşıyor: Son depremler tsunami yaratan 7.8’lik felaketle karşılaştırılabilir mi?

9 Temmuz 1956 yılında Ege Denizi'nin güneyindeki Amorgos Adası yakınlarında meydana gelen ve Uluslararası Sismoloji Özeti (ISS) tarafından rapor edilen 7.8 büyüklüğündeki deprem, 20. yüzyılda Yunanistan'ı vuran en sarsıntıydı.

En çok Santorini adasında olmak üzere 53 kişinin ölümüne ve 100’den fazla kişinin yaralanmasına yol açan deprem, ciddi hasara yol açtı. Evlerin yüzde 35'i çöktü ve yüzde 45'i büyük ya da küçük hasar gördü.

Neredeyse tüm kamu binaları tamamen yıkıldı.

Sarsıntı ayrıca Kiklad ve Oniki Adalar, Girit ve Türkiye kıyılarını etkileyen deniz yükselmeleri yarattı.