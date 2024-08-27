Yunanistan: Orman yangınları yüzde 50 arttı, barajlardaki su seviyesi alarm veriyor

GÜNEY AVRUPA'YI DA VURDU

Yunanistan’da yaz mevsimleri uzun yıllardır orman yangınlarıyla geçiyor ancak iklim değişikliği daha sıcak hava ve daha az yağmur getirmeye başlaması, büyük ölçekli yangınları tetikliyor.

Kötüleşen durum, İspanya ve Balkanlar da dahil olmak üzere Güney Avrupa'ya da yansıdı.