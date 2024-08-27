Yunanistan: Orman yangınları yüzde 50 arttı, barajlardaki su seviyesi alarm veriyor

Yunanistan’da geçen yıla göre çıkan yangın sayısı yüzde 50 arttı. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, yılın başından bu yana 4 bin yangınla mücadele ettiklerini söyledi. Öte yandan yetkililer, barajlardaki su seviyesinin azalması nedeniyle halka su kullanımında tasarruf çağrısı yaptı.

Yunanistan: Orman yangınları yüzde 50 arttı, barajlardaki su seviyesi alarm veriyor - 1

4 BİN YANGIN ÇIKTI

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, katıldığı bir radyo programında, ülkede çıkan yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yangın sayısının geçen yıla oranla yüzde 50 arttığını belirten Kikilias, itfaiye ekiplerinin yılın başından bu yana 4 bin yangınla mücadele ettiğini söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

Yunanistan: Orman yangınları yüzde 50 arttı, barajlardaki su seviyesi alarm veriyor - 2

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SONUCU"

Yangın sayısındaki artışın iklim değişikliğinin doğrudan bir sonucu olduğuna dikkat çeken Bakan Kikilias, yangınlarla daha hızlı ve etkili şekilde mücadele edebilmek için önemli reformların yapıldığını anlattı.

Yunanistan: Orman yangınları yüzde 50 arttı, barajlardaki su seviyesi alarm veriyor - 3

''YILIN EN BÜYÜK FELAKETİ''

Yunanistan'da 11 Ağustos'ta başkenti Atina yakınlarındaki Varnavas'ta başlayan ve yılın en büyük felaketi olarak değerlendirilen yangında bir kişi hayatını kaybetmiş, 146 ev kullanılamaz hale gelmişti.

Yunanistan: Orman yangınları yüzde 50 arttı, barajlardaki su seviyesi alarm veriyor - 4

GÜNEY AVRUPA'YI DA VURDU

Yunanistan’da yaz mevsimleri uzun yıllardır orman yangınlarıyla geçiyor ancak iklim değişikliği daha sıcak hava ve daha az yağmur getirmeye başlaması, büyük ölçekli yangınları tetikliyor.

Kötüleşen durum, İspanya ve Balkanlar da dahil olmak üzere Güney Avrupa'ya da yansıdı.

Yunanistan: Orman yangınları yüzde 50 arttı, barajlardaki su seviyesi alarm veriyor - 5

BARAJLARDA ALARM

Ülkeyi saran orman yangınlarının yanı sıra barajlardaki su seviyesi de alarm veriyor.

Atina'nın da dahil olduğu Attiki bölgesinden sorumlu Su ve Kanalizasyon İdaresi (EYDAP), barajlardaki su seviyesinin azalması nedeniyle halka su kullanımında tasarrufa yönelik tedbir çağrısında bulundu.

EYDAP'tan yapılan "Su Tasarrufu" başlıklı yazılı açıklamada, "küçük bir hareket büyük bir değişim getirebilir" sloganıyla su kullanımında tasarrufa vurgu yapıldı.

Yunanistan: Orman yangınları yüzde 50 arttı, barajlardaki su seviyesi alarm veriyor - 6

HALKA TASARRUF ÇAĞRISI

Attiki bölgesinde su kaynaklarında ciddi azalma yaşandığı belirtilen açıklamada, 2024'te artan hava sıcaklıkları ve yağış azlığı nedeniyle israfa karşı önlemler alınmasının gereklilik haline geldiği vurgulandı. Su tüketiminde, 2024'ün ilk 6 ayında, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 8 ile 10'luk bir artış yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, EYDAP'ın da su tasarrufu kapsamında şehir şebeke suyu ağında düzenlemelere gittiğinin altı çizilerek, halkın da su kullanım alışkanlıklarını değiştirmesi çağrısı yapıldı.

Yunanistan: Orman yangınları yüzde 50 arttı, barajlardaki su seviyesi alarm veriyor - 7
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