Yunanistan: Orman yangınları yüzde 50 arttı, barajlardaki su seviyesi alarm veriyor
Yunanistan’da geçen yıla göre çıkan yangın sayısı yüzde 50 arttı. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, yılın başından bu yana 4 bin yangınla mücadele ettiklerini söyledi. Öte yandan yetkililer, barajlardaki su seviyesinin azalması nedeniyle halka su kullanımında tasarruf çağrısı yaptı.
4 BİN YANGIN ÇIKTI
Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, katıldığı bir radyo programında, ülkede çıkan yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Yangın sayısının geçen yıla oranla yüzde 50 arttığını belirten Kikilias, itfaiye ekiplerinin yılın başından bu yana 4 bin yangınla mücadele ettiğini söyledi.