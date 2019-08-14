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Yunanistan orman yangınlarını söndüremiyor (Acil durum ilan edildi)

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Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusundaki Eğriboz adasında dün çıkan orman yangını devam ediyor. Bölgede acil durum ilan edildi.

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    Yoğun ormanlık alanların yer aldığı adada çıkan yangın, aşırı sıcağın ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yangını kontrol altına alabilmek için binden fazla itfaiye görevlisi seferber edildi.
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    Dört köy ve bir manastırda yaşayan yüzlerce kişi tahliye edildi. Askerlerin ve gönüllülerin de katıldığı söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.
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    Günün ilk ışıklarıyla birlikte söndürme uçakları yeniden havalandı.
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    Yangın henüz kontrol altına alınamadı. Ancak bu sabah durumun daha iyi olduğu gelen bilgiler arasında.
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    Yunanistan Başbakan Kiriyakos Miçotakis, Girit adasındaki tatilini yarıda keserek Atina'ya döndü.
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    Geçen yaz Atina'nın sahil kesiminde çıkan yargında 102 kişi yaşamını yitirmişti.
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