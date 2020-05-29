Yunanistan turist kabul edeceği 29 ülkeyi açıkladı

Yunanistan Turizm Bakanlığı, 15 Haziran'dan itibaren 29 ülkeden gelen turistlere kapılarını açacağını açıkladı. Türkiye'nin yer almadığı liste 1 Temmuz'da yeniden güncellenecek.
Milli gelirinin yüzde 20'sini turizm gelirlerinin oluşturduğu Yunanistan'ın ilk etapta turist kabul edeceği ülkeler şöyle:
"Almanya, Avusturya, Danimarka, Norveç, Güney Kıbrıs, İsrail, İsviçre, Japonya, Malta, Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, Avustralya, Yeni Zelanda, Makedonya, Arnavutluk, Estonya, Litvanya, Lübnan, Letonya, Macaristan, Güney Kore, Sırbistan, Karadağ, Romanya, Slovenya, Slovakya, Çekya ve Finlandiya."