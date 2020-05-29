Yunanistan turist kabul edeceği 29 ülkeyi açıkladı

Yunanistan Turizm Bakanlığı, 15 Haziran'dan itibaren 29 ülkeden gelen turistlere kapılarını açacağını açıkladı. Türkiye'nin yer almadığı liste 1 Temmuz'da yeniden güncellenecek.

29.05.2020 - 15:50

Yunanistan Turizm Bakanlığı, 15 Haziran'dan itibaren 29 ülkeden gelen turistlere kapılarını açacağını açıkladı. Türkiye'nin yer almadığı liste 1 Temmuz'da yeniden güncellenecek.

Milli gelirinin yüzde 20'sini turizm gelirlerinin oluşturduğu Yunanistan'ın ilk etapta turist kabul edeceği ülkeler şöyle:

"Almanya, Avusturya, Danimarka, Norveç, Güney Kıbrıs, İsrail, İsviçre, Japonya, Malta, Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, Avustralya, Yeni Zelanda, Makedonya, Arnavutluk, Estonya, Litvanya, Lübnan, Letonya, Macaristan, Güney Kore, Sırbistan, Karadağ, Romanya, Slovenya, Slovakya, Çekya ve Finlandiya."
Yunanistan ülkeye gelen turistlerin hepsine test yapmayacak. Bazılarını rastgele testten geçirecek.


Bakanlık, turist listesinin 1 Temmuz'da son gelişmelere göre yeniden güncelleneceğini açıkladı.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER