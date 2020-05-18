Yunanistan 'yeni normal'de bir adım daha attı: Akropolis yeniden ziyarete açıldı

Avrupa'da kademeli normalleşme süreci devam ediyor. Corona virüs tedbirlerinin aşamalı olarak hafifletildiği komşu ülke Yunanistan’da, iki aylık aranın ardından Akropolis başta olmak üzere tüm arkeolojik alanlar yeniden ziyarete açıldı. (Derya Özcan- NTV Atina)

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ntv.com.tr - Reuters 18.05.2020 - 13:50

Corona virüs ile mücadelede Avrupa ülkelerinden komşu Yunanistan, normalleşme adımlarını hızla atıyor.

"TURİZME HAZIRIZ" MESAJI 4 Mayıs'ta kademeli normalleşme sürecine giren komşu, geride bıraktığımız hafta sonu plajları açmıştı.

Bugün de başta Akropolis olmak üzere tüm arkeolojik alanları yeniden ziyarete açtı. Yunanistan böylelikle dünyaya, "turizme hazırız" mesajı veriyor.

Başkent Atina'nın temel sembollerinden biri olan Akropolis tapınağı, haftalar sonra ilk kez bugün ziyaretçi kabul etmeye başladı. İlk ziyaretçilerinden biri de Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı olan Katerina Sakelaropulu oldu.

Akropolis'i Turizm Bakanı Lina Mendoni ile gezen Cumhurbaşkanı Sakelaropulu 18 Mayıs'ın Dünya Müze Günü olmasının sembolik önemine de vurgu yaptı.

Arkeolojik alanlarda çalışan görevliler zorunlu olarak maske takarken, ziyaretçilere de maske takmaları tavsiye ediliyor. 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı da ziyaretçilere sık sık hatırlatılıyor.

ŞEHİRLERARASI DOLAŞIM DA SERBEST Sokağa çıkma yasağının 4 Mayıs’ta kalktığı Yunanistan’da şehirlerarası dolaşım da bugünden itibaren serbest. Adalara gidiş yasağının henüz kalkmadığı ülkede, Yunanistan’ın en büyük, Akdeniz’in 5. büyük adası Girit’e gidiş bugünden itibaren serbest.

Corona virüsle mücadele başarılı bir sınav veren Yunanistan, can kaybının 160’ı vaka sayısının 3 bini bulmadığı iyimser tablosu ile Avrupa’da güvenli bir liman olmaya hazırlanıyor. Ancak sınırların açılmasına ilişkin koşullar için Brüksel’den gelecek kararları bekliyor. Bu sırada İsrail başta olmak üzere bir çok ülke ile turizmde işbirliği için diyalog yolunu açmaya hazırlanıyor.

İşte bugün açılan Akrapolis'ten kareler...