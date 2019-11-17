Çevredeki binalarda yapılan aramalarda yürüyüş sonrasında polislere karşı kullanılmak üzere “anarşistlerce” bazı binaların çatı katlarına gizlenmiş çok sayıda molotofkokteyli, gaz maskeleri, havai fişek, sopa, taş ve mermer parçaları ele geçirildi.