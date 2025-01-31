Yunanistan’da 5 bin 200 yıllık keşif: Zehirli metal toprağa karışmış

Antik Yunan, demokrasinin, batı felsefesinin ve kurşun kirliliğinin en eski kayıtlarını oluşturdu.

Yunanistan anakarası ve Ege Denizi'nden çıkarılan tortu çekirdeklerini inceleyen araştırmacılar, yaklaşık 5 bin 200 yıl öncesine tarihlenen çevrede kurşun kirliliğinin bilinen en eski kanıtını buldu.

Bu, Sırbistan'daki bir turbalıkta bulunan ve daha önce kaydedilen en eski kurşun kirliliğinden 1200 yıl daha eski.

Antik dönemde kurşun, bakır ve gümüş cevherlerinin eritilmesinin bir yan ürünü olarak atmosfere salınıyordu. Zehirli metal daha sonra toz olarak yoğunlaştı ve toprağa karıştı.