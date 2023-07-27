Yunanistan'da alevler mühimmat deposuna ulaştı, şiddetli patlama yaşandı
Yunanistan'da alevlerle zorlu mücadele sürüyor. Şiddetli rüzgar ve 40 dereceyi aşan sıcak nedeniyle farklı noktalarda yeni yangınlar çıkarken, ülkenin orta kesimlerindeki yangınlarda iki kişi öldü. Yerel basında yer alan haberlere göre, sahil kasabası Nea Aghialos'ta şiddetli patlama sesleri duyuldu ve bazı yerleşim yerindekiler tahliye edildi. Alevlerin askeri uçak mühimmat deposuna ulaşmasıyla yaşanan patlamanın etkisiyle çevredeki evlerin camları kırıldı.
Yunanistan'da orman yangınları bir türlü kontrol altına alınamıyor. 24 saatte 61 farklı nokta daha yangın çıktı. Alevlerle mücadele zorlaştı.