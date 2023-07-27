Yunanistan'da alevler mühimmat deposuna ulaştı, şiddetli patlama yaşandı

Rodos adasında da alevlerle mücadele 10 gündür sürüyor. Adada yangınlara müdahalenin şimdiye kadar 7,5 milyon euroya mal olduğu tahmin ediliyor.



Avrupa Birliği yetkilileri, orman yangınları nedeniyle Yunanistan'ın karbon salımının rekor düzeyde arttığı uyarısı yaptı.