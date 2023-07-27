Yunanistan'da alevler mühimmat deposuna ulaştı, şiddetli patlama yaşandı

Yunanistan'da alevlerle zorlu mücadele sürüyor. Şiddetli rüzgar ve 40 dereceyi aşan sıcak nedeniyle farklı noktalarda yeni yangınlar çıkarken, ülkenin orta kesimlerindeki yangınlarda iki kişi öldü. Yerel basında yer alan haberlere göre, sahil kasabası Nea Aghialos'ta şiddetli patlama sesleri duyuldu ve bazı yerleşim yerindekiler tahliye edildi. Alevlerin askeri uçak mühimmat deposuna ulaşmasıyla yaşanan patlamanın etkisiyle çevredeki evlerin camları kırıldı.

Yunanistan'da alevler mühimmat deposuna ulaştı, şiddetli patlama yaşandı - 1

Yunanistan'da orman yangınları bir türlü kontrol altına alınamıyor. 24 saatte 61 farklı nokta daha yangın çıktı. Alevlerle mücadele zorlaştı.

DÜNYA HABERLERİ

Yunanistan'da alevler mühimmat deposuna ulaştı, şiddetli patlama yaşandı - 2

Başkent Atina'nın kuzeyindeki Magnisia bölgesindeki yangınlarla ilgili durum kontrolden çıkarken, alevlerin askeri uçak mühimmat deposuna ulaşmasıyla patlama meydana geldi.

Yunanistan'da alevler mühimmat deposuna ulaştı, şiddetli patlama yaşandı - 3

Yerel basında yer alan haberlere göre, sahil kasabası Nea Aghialos'ta şiddetli patlama sesleri duyuldu ve bazı yerleşim yerindekiler tahliye edildi.

Yunanistan'da alevler mühimmat deposuna ulaştı, şiddetli patlama yaşandı - 4

Alevlerin askeri uçak mühimmat deposuna ulaşmasıyla yaşanan patlamanın etkisiyle çevredeki evlerin camları kırıldı.

Yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılmaya devam ediyor.

Yunanistan'da alevler mühimmat deposuna ulaştı, şiddetli patlama yaşandı - 5

Bölgede deniz yoluyla da tahliyeler yapıldı.

Yunanistan'da alevler mühimmat deposuna ulaştı, şiddetli patlama yaşandı - 6

Liman kenti Volos yakınlarındaki Sesklo köyü de alevlere teslim oldu. Volos'daki orman yangını sanayi bölgesini de yaklaştı. İtfaiye ekipleri önlem aldı. Sanayi bölgesinde çalışanlardan işe gitmemeleri istendi.

Yunanistan'da alevler mühimmat deposuna ulaştı, şiddetli patlama yaşandı - 7

Lamya kenti yakınlarında da orman yangını nedeniyle bazı yerleşim yerleri boşaltıldı. Eğriboz adasında da yeni bir noktada yangın çıktığı belirtiliyor.

Yunanistan'da alevler mühimmat deposuna ulaştı, şiddetli patlama yaşandı - 8

Rodos adasında da alevlerle mücadele 10 gündür sürüyor. Adada yangınlara müdahalenin şimdiye kadar 7,5 milyon euroya mal olduğu tahmin ediliyor.

Avrupa Birliği yetkilileri, orman yangınları nedeniyle Yunanistan'ın karbon salımının rekor düzeyde arttığı uyarısı yaptı.

Yunanistan'da alevler mühimmat deposuna ulaştı, şiddetli patlama yaşandı - 9

İtalya'nın Sicilya adasında orman yangınlarının yol açtığı tahribatsa havadan görüntülendi. Milattan önce 5'inci yüzyıldan kalma Segesta Tapınağı'nın çevresindeki tepelerin tamamen yandığı görülüyor.

Yunanistan'da alevler mühimmat deposuna ulaştı, şiddetli patlama yaşandı - 10

Hırvatistan'ın Adriyatik kıyısındaki Dubrovnik kenti yakınlarında da alevlerle mücadele vardı. Güçlü rüzgarların itfaiyecilerin işini zorlaştırdığı belirtiliyor.

Yunanistan'da 17 Temmuz'da başlayan orman yangınları devam ederken, yangınlara müdahale etmek için Türkiye, İsrail, Mısır, Bulgaristan, İtalya, Malta, Fransa, Ürdün, Polonya, Romanya ve Slovakya yardım göndermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle 22 Temmuz'da Atina'ya varmıştı.

Türkiye'den gönderilen uçaklar, Rodos Adası'ndaki yangınlarda görev yapıyor.

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