Yunanistan'da büyük yangın: Bazı bölgeler tahliye edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneyinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine ulaşan yangını söndürme çalışmaları sürerken, bazı bölgelerde tahliyeler başladı.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 04.06.2022 - 22:56 | Son Güncelleme : 04.06.2022 - 23:15

Yunanistan'da büyük yangın: Bazı bölgeler tahliye edildi - 1

’ın başkenti Atina'ya 20 kilometre uzaklıktaki Glyfada ve Voula kentleri arasındaki ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı.

Yunanistan'da büyük yangın: Bazı bölgeler tahliye edildi - 2

Yangın nedeniyle bazı bölgelerin tahliye edildiği bildirildi.

Yunanistan'da büyük yangın: Bazı bölgeler tahliye edildi - 3

60'a yakın arazöz, sekiz uçak, 6 helikopter ve 300'e yakın orman işçisinin müdahale ettiği yangında ilk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı, bazı ev ve araçların kullanılamaz olduğu belirtildi.

Yunanistan'da büyük yangın: Bazı bölgeler tahliye edildi - 4

Alevlerin yerleşim alanlarını tehdit etmesi nedeniyle bölgede tahliyelerin sürdüğü bildirildi.

Yunanistan'da büyük yangın: Bazı bölgeler tahliye edildi - 5

Bölgede iki hafta içerisinde üç yangının meydana geldiği ve alevlerin Panorame kentine doğru ilerlediği belirtildi.

Yunanistan'da büyük yangın: Bazı bölgeler tahliye edildi - 6

Geçen yıl son 30 yılın en yüksek sıcaklıklarının görüldüğü ülkede, orman yangınlarında yaklaşık 300 bin dönüm ormanlık alan zarar görmüştü.

Yunanistan'da büyük yangın: Bazı bölgeler tahliye edildi - 7
Yunanistan'da büyük yangın: Bazı bölgeler tahliye edildi - 8

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