Yunanistan'da çiftçiler ayaklandı: Girit’te havalimanı basıldı, polis araçları devrildi

Girit Adası, dün AB fonlarının bloke edilmesine tepki gösteren çiftçilerin en sert eylemlerine sahne oldu.

Devlet televizyonu ERT'nin yayınladığı görüntülere göre, ellerinde taşlar ve sopalar bulunan onlarca çiftçi, Hanya Havalimanı'na ulaşmalarını engellemek isteyen polis kordonunu yardı.

Protestocular, kendilerini durdurmak için konuşlanan polis araçlarının camlarını kırdı ve bir aracı devirdi.

Kolluk kuvvetleri, kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı ancak öfkeli grup geri adım atmadı.

Eylemlerin bir diğer adresi olan Kandiye (Heraklion) Havalimanı'nda ise çiftçiler polis barikatını aşarak pist alanına girmeye çalıştı.

Hava trafiğinin durmasına neden olan bu baskın sırasında güvenlik güçleri ile eylemciler arasında arbede yaşandı.

Çiftçiler, havalimanı çevresindeki tel örgüleri yıkarak aprona ulaştı.

Reuters'ın aktardığına göre emniyet yetkilileri, olaylara karışan kişilerin tespit edildiğini ve haklarında yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

Hanya ve Kandiye'deki uçuşlar, güvenlik riski nedeniyle iptal edildi veya ertelendi.

Adadaki gerilim bugün yerini bekleyişe bırakırken, çiftçiler yerel yetkililerle görüşme talebinde bulundu.