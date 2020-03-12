Yunanistan'da corona virüsten ilk ölüm (Corona virüste son durum)

Çin'in Wuhan kentinde ilk ortaya çıkan ve Türkiye dahil 110 ülkeye yayınan corona virüs (Covid-19) hızla yayılmaya devam ediyor. ABD'de vaka sayısı 1000'i aşarken, ölü sayısı 31'e yükseldi. Avrupa'da ise, İtalya'da vaka sayısı 10 bini geçerken, ölü sayısı 631'e çıktı. Avrupa'da corona virüsün hızla yayıldığı bir diğer ülke ise İspanya. İspanya'da okullar tatil edildi. Corona virüs vaka sayısı 1689'a çıkarken, 36 kişi yaşamını yitirdi.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 12.03.2020 - 08:26 | Son Güncelleme : 12.03.2020 - 08:31

Çin’de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 172’ye yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada Covid-19 salgınından dolayı son 24 saatte 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Can kayıplarının 10’u Hubey eyaletinde, biri Şaanşi eyaletinde kaydedilirken, ülkede bugüne kadar Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı üçü Hong Kong’dan olmak üzere 3 bin 172’ye ulaştı. Toplam saptanan Kovid-19 vakası 80 bin 793’e çıktı.

Bugüne kadar hastalıktan iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı ise 62 bin 793’e yükselirken, koronavirüs şüphelisi kişi sayısı 253’e, gözetim altındaki kişi sayısı 13 bin 701’e geriledi.

Diğer yandan son 24 saatte üçü Guangdong, ikisi Gansu ve biri Hınan eyaletinde olmak üzere dış ülkelerden gelen yabancı ülke vatandaşlarında Covid-19 tespit edildi. Böylelikle Çin’de "ithal vaka" olarak adlandırılan vakaların sayısı 85’e yükseldi.

Covid-19 vakaları Çin ana karası dışında Hong Kong’da ise 129’a çıktı.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

YUNANİSTAN'DA İLK ÖLÜM

Avrupa'da da hızla yayılmaya devam eden corona virüsten Yunanistan'da ilk ölüm gerçekleşti. 

İsrail'den dönen 66 yaşındaki bir Yunan vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi. 

İTALYA'DA BİLANÇO BÜYÜYOR: 827 ÖLÜ

İtalya’da 21 Şubat'ta patlak veren Corona virüs salgını nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu, başkent Roma’da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Ülkede, mevcut vaka sayısının 10 bin 590'a çıktığını bildiren Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının 12 bin 462 olduğunu kaydetti. Borrelli, ölü sayısının düne göre 196 kişi daha artarak toplam sayının 827'ye yükseldiğini açıkladı.

Öte yandan Borrelli’nin açıkladığı sayı, "bir günde açıklanan en yüksek ölüm" olarak kayıtlara geçti.

TÜM TİCARİ FAALİYETLER DURDURULACAK

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, corona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı.

FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 48'E YÜKSELDİ

Fransa'da Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 artarak 48'e yükseldi. Ülkede  toplam vaka sayısı 2 bin 281'e yükseldi.

İSPANYA'DA CAN KAYBI 54'E ÇIKTI

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının hızla yayıldığı İspanya'da, ölü sayısı 7 kişi daha artarak 54'e çıktı.

İspanya'daki özerk yönetim yetkililerinden açıklanan yeni verilere göre, ülke genelinde virüs teşhisi konulanlardan ölenlerin sayısı 54'e, vaka sayısı ise 2 bin 236'ya yükseldi.

DSÖ CORONA VİRÜSÜ PANDEMİ İLAN ETTİ

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros,Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında  tüm dünyada 100'ün üstünde ülkede görüne corona virüsü pandemi, yani küresel salgın ilan ettiklerini duyurdu.

Tedros, "Corona virüs salgının hem yayılma hızı hem şiddeti dolayısıyla endişeliyiz. İki haftada Çin dışında görülen vaka sayısı 13'e katlandı.  Bu nedenle Covid-19'un pandemi olarak karakterize etmeye karar verdik" dedi.

PANDEMİ (KÜRESEL SALGIN) NEDİR? 

DSÖ, daha önce corona virüs salgını için sabit seviyede oluşan ve popülasyonda görece olarak yüksek derece seyreden hastalıklara denilen epidemi terimini kullanıyordu. Pandemi terimi ise corona virüs gibi bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklar için kullanılıyor.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER