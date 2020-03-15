Yunanistan'da corona virüsten ölenlerin sayısı 4'e yükseldi (Corona virüste son durum)

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19) yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 157 bini aştı, ölü sayısı 5 bin 800'ü geçti. Türkiye ve KKTC'de vaka sayısı 6'yı bulurken, Yunanistan'da virüs kaynaklı ölümler 4'e yükseldi. Özbekistan'da ilk Covid-19 vakası görüldü.

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ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 15.03.2020 - 11:34

Türkiye dahil 120'den fazla ülkede görülen corona virüs kaynaklı vaka sayısı 157 bin 188'e, ölüm sayısı 5 bin 839'a yükseldi. Diğer taraftan 75 bin 940 corona virüs vakası iyileşti.

Çin'de yeni tip corona virüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 199'a çıktığı, yine son bir gün içinde 20 yeni vakanın tespit edildiği kaydedildi. Son 24 saatte tespit edilen vakalardan sadece 4'ünün, salgının çıkış noktası Wuhan kentinde yaşadığı ifade edildi.



Bu arada Çin'de toplam vaka sayısının 80 bin 778'e çıktığı, bunlardan 10 bin 734'ünün tedavi altında olduğu belirtildi. Çin ana karası dışında Hong Kong'da da vaka sayısı 141'e çıktı

YUNANİSTAN'DA 4 ÖLÜM Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkede corona virüs kaynaklı ölüm sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi. Ülkede 28 Şubat'tan beri 228 vakanın görüldüğü açıklanmıştı.

KKTC'DE VAKA SAYISI 6'YA YÜKSELDİ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede bir kişinin daha yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını ve vaka sayısının 6'ye yükseldiğini duyurdu. Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) açıklama yapan Pilli, yeni Covid-19 vakasının İngiltere'den gelen bir KKTC vatandaşında görüldüğünü belirtti.







Bakan Pilli, otellerde gözlem altında tutulan turistlerden üçüne yapılan testlerin ise negatif çıktığını kaydetti. KKTC'de daha önce dört turist ve bir KKTC vatandaşında Covid-19 tespit edilmişti.

ÖZBEKİSTAN'DA İLK VAKA Özbekistan'da ilk yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası tespit edildi. Ülkenin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa'dan dönen bir Özbekistan vatandaşında Covid-19'un tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada ayrıca, salgının tespit edildiği ülkelerden gelen ve 14 gün süreyle gözlem altında tutulan 7 bin 700 kişiden 5 bin 600'ünün karantinadan çıkarıldığı aktarıldı.



Özbekistan Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Epidemiyoloji Ajansı Müdürü Bahrom Almatov, yaptığı açıklamada, Covid-19 rastlanan vatandaş ile temas edenlerin belirlendiğini belirterek, "Ayrıca hastayla Fransa'dan aynı uçakta gelenlerin listesi çıkarıldı. Onların karantina altına alınmasına yönelik çalışmalar başlatıldı." dedi.

KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 8'E ULAŞTI Kazakistan Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, düzenlediği brifingde, ülkede Covid-19'a iki kişide daha rastlandığını belirterek, "Biri dün İtalya'dan, diğeri de Güney Kore'den gelen vatandaşlarımız. Transit yolcular hariç hastalarla aynı uçaklarda gelenler hastanelere kaldırıldı" şeklinde konuştu.



Böylece ülkede vaka sayısının 8'e ulaştığını dile getiren Birtanov, 1400'ün üzerinde vatandaşın hastanelerde, 545'in de ev karantinalarında olduğunu bildirdi.

GÜRCİSTAN'DA 30 HASTADAN BİRİ İYİLEŞTİ Gürcistan'da Tiflis Enfeksiyon Hastanesi Müdürü Maria Ezurgbaia, yaptığı açıklamada, Covid-19 teşhisiyle tedavi altında tutulan 30 hastadan birinin iyileştiğini ifade etti.