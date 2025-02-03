Yunanistan'da deprem korkusu: Sallantıdan önce gelen uğultular dehşet yaşatıyor

Yunanistan medyası, Ege Denizi’nde birkaç gündür art arda gelen çok sayıda depremle ilgili son durumu yazdı.

Kathimerini gazetesine konuşan Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü Müdürü Vassilis Karastathis, 1-2 Şubat’ta hem sıklık hem de büyüklük açısından çok sayıda deprem kaydedildiğini ve bunların birçoğunun 4 büyüklüğünü aştığını söyledi.

Karastathis “Hedeflediğimiz şey sismik aktivitede kademeli bir azalmadır, ancak şu anda bunun tam tersi gerçekleşiyor” dedi. Karastathis’e göre sismologların dikkati Kaldera'dan, aktivitenin tamamen tektonik nedenlere bağlandığı Anudros bölgesine kaydı.

“Burası önemli tektonik yapılara sahip bir bölge. Depremlerin gelişimini yakından izliyor ve durumu daha iyi anlamak için verileri değerlendiriyoruz” diyen Karastathis, bu sarsıntıları 1956 depremiyle karşılaştırmanın riskli olduğunu vurguladı.

9 Temmuz 1956’da meydana gelen Amorgos depremi 7,7 büyüklüğündeydi.