Yunanistan'da deprem korkusu: Sallantıdan önce gelen uğultular dehşet yaşatıyor

Ege Denizi'nde arda yaşanan depremler, adalarda korku yarattı. Tahliye planları yapılan adalar da var. Bir haftadır deprem fırtınası yaşanan Yunan adalarında, tsunami uyarılara da yapılıyor. Ada halkı en çok depremden önce gelen uğultulardan korkmaya başladı.

Yunanistan'da deprem korkusu: Sallantıdan önce gelen uğultular dehşet yaşatıyor - 1

Yunanistan medyası, Ege Denizi’nde birkaç gündür art arda gelen çok sayıda depremle ilgili son durumu yazdı.

Kathimerini gazetesine konuşan Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü Müdürü Vassilis Karastathis, 1-2 Şubat’ta hem sıklık hem de büyüklük açısından çok sayıda deprem kaydedildiğini ve bunların birçoğunun 4 büyüklüğünü aştığını söyledi.

Karastathis “Hedeflediğimiz şey sismik aktivitede kademeli bir azalmadır, ancak şu anda bunun tam tersi gerçekleşiyor” dedi. Karastathis’e göre sismologların dikkati Kaldera'dan, aktivitenin tamamen tektonik nedenlere bağlandığı Anudros bölgesine kaydı.

“Burası önemli tektonik yapılara sahip bir bölge. Depremlerin gelişimini yakından izliyor ve durumu daha iyi anlamak için verileri değerlendiriyoruz” diyen Karastathis, bu sarsıntıları 1956 depremiyle karşılaştırmanın riskli olduğunu vurguladı.

9 Temmuz 1956’da meydana gelen Amorgos depremi 7,7 büyüklüğündeydi.

DÜNYA HABERLERİ

Yunanistan'da deprem korkusu: Sallantıdan önce gelen uğultular dehşet yaşatıyor - 2

"DENİZDEN UZAK DURUN"

Deprem Planlama ve Koruma Örgütü’ne (OASP göre meydana gelebilecek en büyük depremin 5.5 Richter'i aşması beklenmiyor.

Ayrıca tsunami riskinin düşük olduğu vurgulandı ancak vatandaşların denize yakın durmaktan kaçınmaları tavsiye edildi.

Deprem Planlama ve Koruma Örgütü, Santorini'de okulların kapatılmasını ve kapalı alanlarda kitlesel toplantıların önlenmesini önerdi ve bugün okulların kapalı kalacağı açıklandı.

Öte yandan, vatandaşların daha şiddetli sarsıntıların yaşanması durumunda güvenlikleri açısından Ammoudi limanları ve Fira Eski Limanı'na giriş ve çıkışlardan kaçınmaları tavsiye edildi.

Özellikle Santorini, Amorgos ve Ios adalarında, doktor ve kurtarıcıların yanı sıra ambulanslardan oluşan Özel Afet Tıbbı Dairesi ekibi takviye edildi.

Yunanistan'da deprem korkusu: Sallantıdan önce gelen uğultular dehşet yaşatıyor - 3

DUYULAN YOĞUN UĞULTU KORKUTUYOR

Anafi Belediye Başkanı Iakovos Rousos, sarsıntıların ardından şu açıklamayı yaptı: "Sakiniz. Biz küçük bir ada'yız, birbirimizi tanıyoruz, hepimiz bir aradayız. Gün içinde birçok kez sarsılıyoruz, her geçen gün daha da şiddetleniyoruz, ama en zoru depremden önceki o yüksek uğultu, dün gece yoğun bir şekilde duyduğumuz bir şey."

1956 yılında Amorgos fayı büyük bir deprem yarattığında, adadaki hasarın asgari düzeyde olduğunu söyleyen Rousos, Atina Ulusal Gözlemevi'nden bir ekibin Anafi ve Amorgos'a giderek adalara yeni sismograflar yerleştireceğini söyledi. Belediye başkanı, "Bizimki Anafi helikopter pistine yerleştirilecek" diye ekledi.

Selanik Aristoteles Üniversitesi Sismoloji Profesörü ve Santorini Yanardağı Çalışma ve İzleme Enstitüsü (IMPIS) yönetim kurulu başkanı Costas Papazachos "önleyici tedbirlerin alındığını" vurguladı ve "Panik yapmaya gerek yok. Ancak özellikle kalabalıklaşma konusunda tedbirlere ve talimatlara çok dikkatli uyulması gerekiyor" diye konuştu.
Yunanistan'da deprem korkusu: Sallantıdan önce gelen uğultular dehşet yaşatıyor - 4

"ABARTILI HABERLERE İNANMAYIN"

Naftempoiriki gazetesinde yer alan habere göre Santorini Belediye Başkanı Anastasios Zorzos, adanın yerel televizyon kanalı Volcano TV'ye verdiği demeçte, "Bu depremler Richter ölçeğine göre 4,5'e kadar ulaşıyor, bilim insanlarıyla sürekli iletişim halindeyiz ve çok büyük bir deprem öngörmüyorlar. Çünkü fayın yüklenmesi uzun yıllar alıyor” açıklamasını yaptı.

Ada halkına ve sakinlerine, “abartılı başlıklar taşıyan yayınlara” aldanmamaları, sadece bilim insanlarının geçerli güncellemelerini dikkate almaları çağrısında bulundu .

Habere göre sismik aktivite Kiklad Adaları bölgesinde sürekli olurken, en fazla deprem Santorini ve Amorgos arasındaki deniz alanında kaydedildi.

Kurtarma ekipleri Santorini'ye ulaşırken, çadırlar da kuruldu. Çadırlar, her türlü olasılığa karşı hazır bekleyen ekiplerin sadece konaklama ve operasyonel ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlandı.

Yetkililer, vatandaşları yalnızca resmi kaynaklardan bilgi edinmeye ve haksız paniğe yol açabilecek asılsız haberlerin yayılmasından kaçınmaya çağırdı.

Yunanistan'da deprem korkusu: Sallantıdan önce gelen uğultular dehşet yaşatıyor - 5

GÜÇLÜ DEPREM OLASILIĞI GÖZARDI EDİLEMEZ"

Vatandaşların kapalı alanlarda toplanmamaları ve metruk binalara yaklaşmamaları isteniyor.

Selanik Aristoteles Üniversitesi Jeofizik Profesörü Kostas Papazachos, ERT'ye yaptığı açıklamada, bölgede "oldukça önemli fayların" bulunduğunu belirterek, güçlü bir deprem olasılığının göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Papazachos, "Depremlerin tektonik kökenli olduğu açıkça görülüyor. Amorgos ve Santorini arasındaki bölgede gözlemlediğimiz depremlerdeki gelişme tamamen tektoniktir" dedi.

Doğal Afet Yönetimi Profesörü Efthimis Lekkas ise sismik aktivitenin volkanik alanla ilgili olmadığını vurguladı.

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