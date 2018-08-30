Yunanistan’da gemi yangını henüz söndürülemedi
DHA
Atina, 29 Ağustos 2018 (DHA) Yunanistan'da, yaklaşık bin kişi taşıyan bir gemide dün gece çıkan yangın henüz söndürülemedi. Pire Limanı'na dönmek zorunda kalan gemi son saatlerde yan yatmaya başladı.
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1Yunanistan'da, “Eleftherios Venizelos" adlı yolcu gemisinde dün gece çıkan yangın şimdiye kadar söndürülemedi.
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2875 yolcu ve 141 kişilik mürettebatıyla Atina'dan Girit'e seyreden geminin garaj bölümünde şimdiye kadar tespit edilemeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı.
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3Hemen geri dönen gemiden yolcular uzaklaştırıldı ancak garaj bölümünde bulunan arabalar ve kamyonlar devam eden yangından dolayı çıkarılamadı.
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4İtfaiye şefi Vasilios Matthopulos “1. garajdan bazı arabaları çıkarmayı başardık ancak söndürülemeyen yangın ve dumanlar daha fazla ilerlememize izin vermiyor" açıklamasını yaptı.
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5Yangını söndürmek amacıyla ambarlara su ve ateş söndürücü köpük atmak için itfaiye kuvvetleri, geminin dış bölümüne delik açmak zorunda kaldılar.
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6Atılan su, geminin yan yatmasına neden oldu. Bunun üzerine çevre kirliliğinin önlemesi amacıyla uzmanlaşmış ekiplerle donanım taşıyan iki tekne seferber edildi.