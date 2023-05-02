Yunanistan'da genel seçimlere 20 gün kala: Ana muhalefet lideri Aleksis Çipras botoksu ile gündem oldu

"KOALİSYONA SICAK BAKMIYORUZ"

Diğer taraftan, anketler Mitsotakis'in Yeni Demokrasi partisini ana muhalefetteki solcu SYRİZİA partisi karşısında önde gösterse de, 28 Şubat'ta 57 kişinin ölümüne yol açan ve halkın öfkesine neden olan demiryolu faciasının ardından aradaki fark azaldı. Son anketlere göre, Yeni Demokrasi Partisi ile muhalefetteki SYRİZİA ile arasındaki fark 3,5-4 puana geriledi.

Ancak, koalisyon seçeneğine sıcak bakmadığını ifade eden Mitçotakis, "Şahsen ikinci tur seçim ihtiyacını savunmaya devam edeceğim. Zira, tek başına iktidar gücünü, ikinci tur sağlayabilir ve ülke için doğru çözüm budur." dedi.