Yunanistan'da genel seçimlere 20 gün kala: Ana muhalefet lideri Aleksis Çipras botoksu ile gündem oldu

Yunanistan’da Radikal Sol Koalisyon - İlerici İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, 21 Mayıs’ta ülkede yapılacak genel seçimden hemen önce botoks yaptırdığı öne sürüldü.
Yunanistan'da Süper Katerina programının sunucusu Katerina Kainourgiou, geçtiğimiz günlerde Çipras ile yaptığı görüşmeyi canlı yayında anlattı.
YouTube yayınlarıyla da tanınan Kainourgiou, Çipras’ın kaşlarını botoksla kaldırttığını söyledi. Kainourgiou, işlemin ardından siyasetçinin ilk başta zor anlar yaşadığını ancak daha sonra Çipras’ın botoksuna alıştığını ve gerçekten “çok çekici" göründüğünü belirtti.
Ancak Kainourgiou, "Ama siyasette botoks olmaz, demek istediğim bu” diye konuştu. Bununla birlikte, Ülkenin tanınmış şovmenlerinden Takis Zaharatos da Yunanistan’ın eski başbakanın botoks işleminine dair ilginç bir yorumda bulundu.
Zaharatos, Çipras’ın botokslu halini ünlü bilim kurgu dizisi Star Trek'teki (Uzay Yolu) Mr. Spock karakterine benzetti.
Orijinal dizide Kaptan Kirk ile birlikte Enterprise uzay gemisinin ilk kaptanı olan Mr. Spock'ı Leonard Nimoy canlandırıyordu.
Yunanistan'ın eski başbakanı olan Alexis Çipras, 28 Temmuz 1974'te Atina'da doğdu. 2004 yılında, Yunanistan'da solcu bir parti olan SYRİZİA'nın liderliğini üstlendi. Çipras, Avrupa Birliği (AB) ve IMF'nin Yunanistan'a dayattığı kemer sıkma politikalarına karşı sert bir şekilde çıktı ve ülkenin borç krizinin çözümü için farklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini savundu.
2015 yılında, SYRİZİA lideri olarak Yunanistan'ın başbakanı seçildi ve ülkenin borç kriziyle mücadele etmek için Avrupa Birliği'yle (AB) zorlu müzakerelere girdi. Çipras, AB'nin Yunanistan'a dayattığı kemer sıkma politikalarını reddeden bir referandum düzenledi ve sonunda bir anlaşma yapmayı kabul etti.
Çipras, 2019'da genel seçimleri kaybetti ve görevini Miçotakis hükümetine devretti.
Yunanistan'da Muhafazakar hükümetin dört yıllık görev süresi Temmuz ayında sona eriyor. Başbakan Kyriakos Mitsotakis, "Yunanistan'ın ve vatandaşlarının net ufuklara ihtiyacı var. Başından beri taahhüt ettiğim gibi ulusal seçimler dört yıllık dönemin sonunda yapılacak." dedi.
Diğer taraftan, anketler Mitsotakis'in Yeni Demokrasi partisini ana muhalefetteki solcu SYRİZİA partisi karşısında önde gösterse de, 28 Şubat'ta 57 kişinin ölümüne yol açan ve halkın öfkesine neden olan demiryolu faciasının ardından aradaki fark azaldı. Son anketlere göre, Yeni Demokrasi Partisi ile muhalefetteki SYRİZİA ile arasındaki fark 3,5-4 puana geriledi.
Ancak, koalisyon seçeneğine sıcak bakmadığını ifade eden Mitçotakis, "Şahsen ikinci tur seçim ihtiyacını savunmaya devam edeceğim. Zira, tek başına iktidar gücünü, ikinci tur sağlayabilir ve ülke için doğru çözüm budur." dedi.