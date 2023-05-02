Yunanistan'da genel seçimlere 20 gün kala: Ana muhalefet lideri Aleksis Çipras botoksu ile gündem oldu

Yunanistan, Türkiye'den tam bir hafta sonra 21 Mayıs Pazar günü sandık başına gidiyor. Ülkede genel seçimler için yoğun hazırlıklar yapılırken ana muhalef lideri ve Yunanistan'ın eski başbakanı Aleksis Çipras'ın yeni görünümü ülkenin gündemini renklendirdi. Seçimlerden önce botoks yaptırdığı belirtilen 48 yaşındaki Çipras, Star Trek (Uzay Yolu) karakteri Mr. Spock'a benzetildi.

Yunanistan'da genel seçimlere 20 gün kala: Ana muhalefet lideri Aleksis Çipras botoksu ile gündem oldu - 1

Yunanistan’da Radikal Sol Koalisyon - İlerici İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, 21 Mayıs’ta ülkede yapılacak genel seçimden hemen önce botoks yaptırdığı öne sürüldü.

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Yunanistan'da genel seçimlere 20 gün kala: Ana muhalefet lideri Aleksis Çipras botoksu ile gündem oldu - 2

Yunanistan'da Süper Katerina programının sunucusu Katerina Kainourgiou, geçtiğimiz günlerde Çipras ile yaptığı görüşmeyi canlı yayında anlattı.

Yunanistan'da genel seçimlere 20 gün kala: Ana muhalefet lideri Aleksis Çipras botoksu ile gündem oldu - 3

YouTube yayınlarıyla da tanınan Kainourgiou, Çipras’ın kaşlarını botoksla kaldırttığını söyledi. Kainourgiou, işlemin ardından siyasetçinin ilk başta zor anlar yaşadığını ancak daha sonra Çipras’ın botoksuna alıştığını ve gerçekten “çok çekici" göründüğünü belirtti.

Yunanistan'da genel seçimlere 20 gün kala: Ana muhalefet lideri Aleksis Çipras botoksu ile gündem oldu - 4

Ancak Kainourgiou, "Ama siyasette botoks olmaz, demek istediğim bu” diye konuştu. Bununla birlikte, Ülkenin tanınmış şovmenlerinden Takis Zaharatos da Yunanistan’ın eski  başbakanın botoks işleminine dair ilginç bir yorumda bulundu. 

Yunanistan'da genel seçimlere 20 gün kala: Ana muhalefet lideri Aleksis Çipras botoksu ile gündem oldu - 5

"MR. SPOCK'A BENZİYOR"

Zaharatos, Çipras’ın  botokslu halini ünlü bilim kurgu dizisi Star Trek'teki (Uzay Yolu) Mr. Spock karakterine benzetti.

Yunanistan'da genel seçimlere 20 gün kala: Ana muhalefet lideri Aleksis Çipras botoksu ile gündem oldu - 6

Orijinal dizide Kaptan Kirk ile birlikte Enterprise uzay gemisinin ilk kaptanı olan Mr. Spock'ı Leonard Nimoy canlandırıyordu.

Yunanistan'da genel seçimlere 20 gün kala: Ana muhalefet lideri Aleksis Çipras botoksu ile gündem oldu - 7

ALEKSİS ÇİPRAS KİMDİR?

Yunanistan'ın eski başbakanı olan Alexis Çipras, 28 Temmuz 1974'te Atina'da doğdu. 2004 yılında, Yunanistan'da solcu bir parti olan SYRİZİA'nın liderliğini üstlendi. Çipras, Avrupa Birliği (AB) ve IMF'nin Yunanistan'a dayattığı  kemer sıkma politikalarına karşı sert bir şekilde çıktı ve ülkenin borç krizinin çözümü için farklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini savundu.

Yunanistan'da genel seçimlere 20 gün kala: Ana muhalefet lideri Aleksis Çipras botoksu ile gündem oldu - 8

2015 yılında, SYRİZİA lideri olarak Yunanistan'ın başbakanı seçildi ve ülkenin borç kriziyle mücadele etmek için Avrupa Birliği'yle (AB) zorlu müzakerelere girdi. Çipras, AB'nin Yunanistan'a dayattığı kemer sıkma politikalarını reddeden bir referandum düzenledi ve sonunda bir anlaşma yapmayı kabul etti.

Yunanistan'da genel seçimlere 20 gün kala: Ana muhalefet lideri Aleksis Çipras botoksu ile gündem oldu - 9

Çipras, 2019'da genel seçimleri kaybetti ve görevini Miçotakis hükümetine devretti.

Yunanistan'da genel seçimlere 20 gün kala: Ana muhalefet lideri Aleksis Çipras botoksu ile gündem oldu - 10

YUNANİSTAN'DA GENEL SEÇİMLER

Yunanistan'da Muhafazakar hükümetin dört yıllık görev süresi Temmuz ayında sona eriyor. Başbakan Kyriakos Mitsotakis, "Yunanistan'ın ve vatandaşlarının net ufuklara ihtiyacı var. Başından beri taahhüt ettiğim gibi ulusal seçimler dört yıllık dönemin sonunda yapılacak." dedi.

Yunanistan'da genel seçimlere 20 gün kala: Ana muhalefet lideri Aleksis Çipras botoksu ile gündem oldu - 11

"KOALİSYONA SICAK BAKMIYORUZ"

Diğer taraftan, anketler Mitsotakis'in Yeni Demokrasi partisini ana muhalefetteki solcu SYRİZİA partisi karşısında önde gösterse de, 28 Şubat'ta 57 kişinin ölümüne yol açan ve halkın öfkesine neden olan demiryolu faciasının ardından aradaki fark azaldı. Son anketlere göre, Yeni Demokrasi Partisi ile muhalefetteki SYRİZİA ile arasındaki fark 3,5-4 puana geriledi.

Ancak, koalisyon seçeneğine sıcak bakmadığını ifade eden Mitçotakis, "Şahsen ikinci tur seçim ihtiyacını savunmaya devam edeceğim. Zira, tek başına iktidar gücünü, ikinci tur sağlayabilir ve ülke için doğru çözüm budur." dedi.

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