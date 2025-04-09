Yunanistan'da grev: "Hükümet hayat pahalılığına karşı önlem almalı"

Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin hayat pahalılığına karşı önlem almasını isteyen işçi ve memurlar, bugün 24 saatlik greve gitti. İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ve Memur Sendikaları Konfederasyonu'nun (ADEDY) çağrısıyla işçi ve memurlar bir günlüğüne iş bıraktı. Greve Yunanistan Komünist Partisi'ne (KKE) bağlı PAME işçi sendikası da destek verdi.