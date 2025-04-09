Yunanistan'da grev: "Hükümet hayat pahalılığına karşı önlem almalı"

Yunanistan'da işçi ve memurlar Miçotakis hükümetinin hayat pahalılığına karşı önlem alması talebiyle 24 saatlik greve gitti.

Yunanistan'da grev: "Hükümet hayat pahalılığına karşı önlem almalı" - 1

Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin hayat pahalılığına karşı önlem almasını isteyen işçi ve memurlar, bugün 24 saatlik greve gitti. İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ve Memur Sendikaları Konfederasyonu'nun (ADEDY) çağrısıyla işçi ve memurlar bir günlüğüne iş bıraktı. Greve Yunanistan Komünist Partisi'ne (KKE) bağlı PAME işçi sendikası da destek verdi.

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Yunanistan'da grev: "Hükümet hayat pahalılığına karşı önlem almalı" - 2

TREN VE UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Grev nedeniyle başta başkent Atina olmak üzere birçok şehirde toplu ulaşım sekteye uğradı. Demiryolu ve denizyolu ulaşımı tamamen durdu. Tren seferleri iptal edildi. Gemiler limanlarda aborda kaldı. Havaalanlarında uçuşlar iptal edildi.

Yunanistan'da grev: "Hükümet hayat pahalılığına karşı önlem almalı" - 3

İŞÇİ VE MEMURLAR, PARLAMENTO BİNASINA YÜRÜDÜ

Grev kapsamında başkent Atina'da eylem düzenlendi. Atina'da bir araya gelen binlerce işçi ve memur parlamento binası önüne yürüdü. Eylemciler hükümetin hayat pahalılığına çözüm bulması ve maaşların artırılmasına ilişkin taleplerini dile getirdi.

Yunanistan'da grev: "Hükümet hayat pahalılığına karşı önlem almalı" - 4

EYLEMDE FİLİSTİN'E DESTEK DE DİLE GETİRİLDİ

Emekliler ise 2009'da başlayan ekonomik kriz sürecinde iptal edilen 13'üncü ve 14'üncü maaş uygulamasının geri getirilmesini talep etti. İsrail saldırılarına karşı Filistin'e destek için Filistin bayrakları da eylemde yer aldı.

Yunanistan'da grev: "Hükümet hayat pahalılığına karşı önlem almalı" - 5

SELANİK'TE DE EYLEM DÜZENLENDİ

Benzer eylemler, başta Selanik olmak üzere ülkenin birçok farklı kentinde de düzenlendi.

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