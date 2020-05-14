Yunanistan'da organize plajlar hafta sonu açılıyor

Yunanistan’da hava sıcaklığı hafta sonu 40 dereceyi bulacak. Erken gelen yaz, corona virüs tedbirlerinden bazılarının da erken kalkmasına yol açacak. (Derya Özcan- NTV Atina)

Abone ol Paylaş







ntv.com.tr 14.05.2020 - 11:53

4 Mayıs’tan itibaren bireysel spor amacıyla sahillere inmenin ve denizde yüzmenin serbest olduğu Yunanistan’da organize plajların açılması için Haziran ayının bekleneceği söylenmişti.

Beklenen aşırı sıcak nedeniyle bu tarih öne çekildi ve 16 Mayıs’ta açılmalarına karar verildi.

Ülke çapındaki 515 organize plaj 16 Mayıs’ta yaz sıcağından kaçanlara kucak açacak ancak yeni koşullar altında.

BİN METREKARAYE 40 KİŞİ Organize plajlara girişte müşteri sayısı kontrol edilecek, her bin metre karelik alana en fazla 40 kişinin girişine izin verilecek. Şemsiyeler arası mesafe en az 4 metre olacak ve her bir şemsiye için en fazla iki şezlong kullanılacak. Şezlonglar her kullanımdan sonra görevliler tarafından dezenfekte edilecek.

Söz konusu plajlardaki yiyecek içecek satışı sadece paket servis (take away) şeklinde ve kapalı ambalajlarda yapılacak. Alkollü içki satışı yasak olacak. Servis için bekleyen müşterilerin arasında en az 1,5 metrelik sosyal mesafe korunacak. Şezlonglara havlu serme zorunluluğu da getirilecek.

Sokağa çıkma yasağının 4 Mayıs’ta kalktığı Yunanistan’da şehirlerarası dolaşım 18 Mayıs’ta serbest olacak. Adalara gidiş yasağının henüz kalkmadığı ülkede, Yunanistan’ın en büyük, Akdeniz’in 5. büyük adası Girit’e gidiş 18 Mayıs’tan itibaren mümkün olabilecek.

Yıl boyunca hizmet veren oteller 1 Haziran’da açılacak ancak sezonluk oteller için henüz net bir tarih belirlenmedi. Turizm gelirleri ekonominin temel taşlarını oluşturan ülkede, turizmin tüm dünya çapında daralacağına ilişkin öngörüler sektördeki yatırımcıları ve çalışanları endişelendiriyor. Öngörüler bu yıl turizmin tüm sektör çalışanlarını istihdam edebilecek güçte olamayacağı yönünde. Öte yandan, alınacak corona tedbirleri çerçevesinde masrafların artarken turizm gelirlerinin düşmesi de bekleniyor. Bu küçülme nedeniyle hem istihdam edilemeyecek sektör çalışanları hem de işletmeler devletten destek bekliyor.

Corona virüsle mücadele başarılı bir sınav veren Yunanistan, can kaybının 160’ı vaka sayısının 3 bini bulmadığı iyimser tablosu ile Avrupa’da güvenli bir liman olmaya hazırlanıyor. Ancak sınırların açılmasına ilişkin koşullar için Brüksel’den gelecek kararları bekliyor. Bu sırada İsrail başta olmak üzere bir çok ülke ile turizmde işbirliği için diyalog yolunu açmaya hazırlanıyor.