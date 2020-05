Yunanistan'da organize plajlar hafta sonu açılıyor

BİN METREKARAYE 40 KİŞİ Organize plajlara girişte müşteri sayısı kontrol edilecek, her bin metre karelik alana en fazla 40 kişinin girişine izin verilecek. Şemsiyeler arası mesafe en az 4 metre olacak ve her bir şemsiye için en fazla iki şezlong kullanılacak. Şezlonglar her kullanımdan sonra görevliler tarafından dezenfekte edilecek.