Yunanistan'da orman yangını 3. gününde: Yangın Türk köylerine de ulaştı
Komşu Yunanistan'ın alevlerle mücadelesi sürüyor. Yangınlar 3. günde geniş alana yayıldı. Çok sayıda kişi tahliye edildi. 200'den fazla itfaiyeci alevlere müdahale ederken, yangın Türklerin yoğunlukta olduğu köylere ulaştı.
Komşu Yunanistan'da başlayan orman yangını söndürülemedi. 60'tan fazla noktada alevlerle mücadele ediliyor.
Türkiye sınırındaki Meriç bölgesinde, çok sayıda yerleşim birimi boşaltıldı. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Ölen kişinin göçmen olduğu tahmin ediliyor.