Yunanistan'da orman yangını: 9 köy ve 3 hastane tahliye edildi
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusunda bulunan Varnava bölgesinde başlayan yangın nedeniyle 9 köy tahliye edildi. Daha sonra yakınlardaki Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın üç hastanenin daha tahliye edilmesine neden oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Türkiye'nin Yunanistan'a yardıma hazır olduğu mesajını Atina yönetimine iletti.
Yunanistan ormanlarını ve yerleşim birimlerini etkisi altına alan şiddetli orman yangınlarıyla mücadele ediyor.