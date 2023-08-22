Yunanistan'da orman yangını: Alevler, Türk köylerine de ulaştı (18 kişinin cesedi bulundu)

Komşu Yunanistan'ın alevlerle mücadelesi sürüyor. Yangınlar 3. günde geniş alana yayıldı. Çok sayıda kişi tahliye edildi. 200'den fazla itfaiyeci alevlere müdahale ederken, yangın Türklerin yoğunlukta olduğu köylere ulaştı. Yangının devam ettiği Meriç Bölgesi'ndeki ormanlık alanda 18 ceset bulunduğu bildirildi. Öte yandan cesetlerin, ülkeye Meriç'ten giriş yapan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor.

Yunanistan'da orman yangını: Alevler, Türk köylerine de ulaştı (18 kişinin cesedi bulundu) - 1

Komşu Yunanistan'da başlayan orman yangını söndürülemedi. 60'tan fazla noktada alevlerle mücadele ediliyor.

Türkiye sınırındaki Meriç bölgesinde, çok sayıda yerleşim birimi boşaltıldı. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Ölen kişinin göçmen olduğu tahmin ediliyor.

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Yunanistan'da orman yangını: Alevler, Türk köylerine de ulaştı (18 kişinin cesedi bulundu) - 2

Diğer yandan Dedeağaç'taki devlet hastanesi de tedbir amaçlı boşaltılmaya başlandı.

Şiddetli rüzgar alevlerle mücadeleyi güçleştiriyor.

Yangınlara 200'den fazla itfaiyeci müdahale ederken, 18 yangın söndürme uçağı da havadan destek veriyor.

Yunanistan'da orman yangını: Alevler, Türk köylerine de ulaştı (18 kişinin cesedi bulundu) - 3

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Romanya da Yunanistan'a destek için yangın söndürme uçağı ve itfaiye ekibi gönderdi.

Batı Trakya'daki Rodop kentinde de alevler yükseldi.

Yunanistan'da orman yangını: Alevler, Türk köylerine de ulaştı (18 kişinin cesedi bulundu) - 4

Yangın, Türklerin yoğunlukta olduğu Yassıköy, Narlıköy, Susurköy, Kozlu Dere, Çepelli ve Müsellim köylerini etkisi altına aldı.

Bazı evler yangından etkilendi. Köy sakinleri güvenli bölgelere götürüldü.

Yunanistan'da orman yangını: Alevler, Türk köylerine de ulaştı (18 kişinin cesedi bulundu) - 5

Ulusal itfaiye teşkilatı sözcüsü Ioannis Artopios yaptığı açıklamada, Türkiye sınırına yakın yangınlara 200'den fazla itfaiyeci ve 17 uçak ile müdahale edildiğini, yangın söndürme çalışmalarına ordunun yanı sıra gönüllülerin de katıldığını belirtti.

Yunanistan'da orman yangını: Alevler, Türk köylerine de ulaştı (18 kişinin cesedi bulundu) - 6

Alevlerin Dedeağaç Üniversite Hastanesi’ne yaklaşması nedeniyle tüm personel ve hastalar tahliye edildi.

Yunanistan'da orman yangını: Alevler, Türk köylerine de ulaştı (18 kişinin cesedi bulundu) - 7

Dedeağaç'taki yangın söndürme çalışmalarına Romanya'dan 56 itfaiyeci ve Kıbrıs Rum Kesimi’nden 2 yangın söndürme uçağının katıldığı öğrenilirken, 19 Fransız itfaiyecinin ise Eğriboz’da yangına müdahale ettiği bildirildi.

Yunan sahil güvenliği tarafından yapılan açıklamada, Termiye Adası’nda da yangınlar nedeniyle 20 kişinin teknelerle tahliye edildiği, ekiplerin ayrıca Viotia ve Eğriboz için teyakkuzda olduğu kaydedildi.

Yunanistan'da orman yangını: Alevler, Türk köylerine de ulaştı (18 kişinin cesedi bulundu) - 8

18 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Yangının devam ettiği Meriç Bölgesi'ndeki ormanlık alanda 18 ceset bulunduğu bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopios'un yaptığı açıklamaya göre, herhangi bir kayıp bildiriminin olmadığı bölgede, Dadia Ormanı'nda 18 ceset bulundu.

Cesetlerin, Yunanistan'a Meriç'ten giriş yapan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor.

Bölgede dün çıkan yangın nedeniyle çok sayıda yerleşim alanında tahliyeler yapılmış, bölge sakinlerinin cep telefonlarına uzaklaşmaları için uyarı mesajı gönderilmişti.

Yunanistan'da orman yangını: Alevler, Türk köylerine de ulaştı (18 kişinin cesedi bulundu) - 9
Yunanistan'da orman yangını: Alevler, Türk köylerine de ulaştı (18 kişinin cesedi bulundu) - 10
Yunanistan'da orman yangını: Alevler, Türk köylerine de ulaştı (18 kişinin cesedi bulundu) - 11
Yunanistan'da orman yangını: Alevler, Türk köylerine de ulaştı (18 kişinin cesedi bulundu) - 12
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