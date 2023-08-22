Yunanistan'da orman yangını: Alevler, Türk köylerine de ulaştı (18 kişinin cesedi bulundu)

Dedeağaç'taki yangın söndürme çalışmalarına Romanya'dan 56 itfaiyeci ve Kıbrıs Rum Kesimi’nden 2 yangın söndürme uçağının katıldığı öğrenilirken, 19 Fransız itfaiyecinin ise Eğriboz’da yangına müdahale ettiği bildirildi.

Yunan sahil güvenliği tarafından yapılan açıklamada, Termiye Adası’nda da yangınlar nedeniyle 20 kişinin teknelerle tahliye edildiği, ekiplerin ayrıca Viotia ve Eğriboz için teyakkuzda olduğu kaydedildi.