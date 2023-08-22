Yunanistan'da orman yangını: Alevler, Türk köylerine de ulaştı (18 kişinin cesedi bulundu)
Komşu Yunanistan'ın alevlerle mücadelesi sürüyor. Yangınlar 3. günde geniş alana yayıldı. Çok sayıda kişi tahliye edildi. 200'den fazla itfaiyeci alevlere müdahale ederken, yangın Türklerin yoğunlukta olduğu köylere ulaştı. Yangının devam ettiği Meriç Bölgesi'ndeki ormanlık alanda 18 ceset bulunduğu bildirildi. Öte yandan cesetlerin, ülkeye Meriç'ten giriş yapan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor.
Komşu Yunanistan'da başlayan orman yangını söndürülemedi. 60'tan fazla noktada alevlerle mücadele ediliyor.
Türkiye sınırındaki Meriç bölgesinde, çok sayıda yerleşim birimi boşaltıldı. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Ölen kişinin göçmen olduğu tahmin ediliyor.