Yunanistan'da orman yangını: İki kişi öldü, köyler boşaltıldı

Yunanistan’ın Mora Yarımadası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangında iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İtfaiye yetkilileri, dün başlayan yangına 350 itfaiyeci ve 8 yangın söndürme uçağı kullanılarak müdahale edildiğini aktardı. Yetkililer, gece boyunca tedbir amaçlı çok sayıda köyün tahliye edildiğini belirtti.

Yunanistan'da orman yangını: İki kişi öldü, köyler boşaltıldı - 1

Yunanistan’ın Mora Yarımadası'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Yunanistan'da orman yangını: İki kişi öldü, köyler boşaltıldı - 2

Yunan basınında yer alan haberlerde, yaşamını yitirenlerin Ksilokastro yakınlarındaki yangını söndürmek için yürütülen çalışmalara katılan 35 ve 40 yaşlarındaki iki gönüllü olduğu belirtildi.

Bu iki kişinin dün geceden beri kayıp olduğu kaydedildi.

Yunanistan'da orman yangını: İki kişi öldü, köyler boşaltıldı - 3

İtfaiye yetkilileri, dün başlayan yangının yaklaşık 350 itfaiyeci ve 8 yangın söndürme uçağının müdahalesiyle bu sabah büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Yunanistan'da orman yangını: İki kişi öldü, köyler boşaltıldı - 4

Yetkililer, alevlerin kuvvetli rüzgar nedeniyle hızla yayılması sonucu gece boyunca tedbir amaçlı çok sayıda köyün tahliye edildiğini bildirdi.

Yunanistan'da orman yangını: İki kişi öldü, köyler boşaltıldı - 5

Atina yakınlarındaki Varnava'da da 11 Ağustos'ta başlayan ve şiddetli rüzgar sebebiyle Vrilisia'ya sıçrayan yangında bir kişi hayatını kaybetmişti.

Yunanistan'da orman yangını: İki kişi öldü, köyler boşaltıldı - 6
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