Yunanistan'da orman yangını: İki kişi öldü, köyler boşaltıldı
Yunanistan’ın Mora Yarımadası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangında iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İtfaiye yetkilileri, dün başlayan yangına 350 itfaiyeci ve 8 yangın söndürme uçağı kullanılarak müdahale edildiğini aktardı. Yetkililer, gece boyunca tedbir amaçlı çok sayıda köyün tahliye edildiğini belirtti.
Yunanistan’ın Mora Yarımadası'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.