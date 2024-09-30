Yunanistan'da orman yangını: İki kişi öldü, köyler boşaltıldı

Yunan basınında yer alan haberlerde, yaşamını yitirenlerin Ksilokastro yakınlarındaki yangını söndürmek için yürütülen çalışmalara katılan 35 ve 40 yaşlarındaki iki gönüllü olduğu belirtildi.

Bu iki kişinin dün geceden beri kayıp olduğu kaydedildi.