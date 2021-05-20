Yunanistan'da orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor

Yunanistan'ın Mora yarımadasında bulunan Loutraki tatil beldesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerini tehdit eden alevler nedeniyle Gerania Dağı çevresindeki 6 köy ve 2 manastır boşaltıldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İHA 20.05.2021 - 15:11 | Son Güncelleme : 20.05.2021 - 15:13

Yunanistan'da orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor - 1
Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Mora yarımadasının Korint kentindeki Loutraki tatil beldesinde ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı.
Yunanistan'da orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor - 2
Hızla yayılan alevlerin Attika'ya doğru ilerlediği belirtildi.
Yunanistan'da orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor - 3
Yangına 182 itfaiye ekibi, 62 itfaiye aracı, 17 uçak ve 2 helikopterle müdahale edilirken, Gerania Dağı çevresindeki 6 köy ve 2 manastırın da boşaltıldığı aktarıldı.
Yunanistan'da orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor - 4
İtfaiye Sözcüsü Vassilis Vathrakogiannis, "Yüzde 90'ı yazlık ev olan yerleşim yerlerinden bahsediyoruz" diyerek yangının ormanlık alanı küle çevirdiğini ifade etti.

Yunanistan'da orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor - 5
Atina'nın birçok noktasından da dumanların görülebildiği belirtildi.
Yunanistan'da orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor - 6

YANGIN BÖLGESİNDEN KARELER

Yunanistan'da orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor - 7
Yunanistan'da orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor - 8
Yunanistan'da orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor - 9

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