Yunanistan'da orman yangınları: Bir kişi hayatını kaybetti
Komşuda devam eden orman yangınları bir kişinin ölümüne yol açtı. Başkent Atina'yı saran alevler, şehri kül ve dumana boğdu. Ülke, perşembe gününe kadar şiddetli rüzgarlar ve 40 dereceye kadar ulaşacağı tahmin edilen sıcaklıklar nedeniyle “yüksek yangın alarmında” kalacak.
Komşu Yunanistan, orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.
Pazar günü Atina'nın 35 kilometre kuzeyindeki Varnavas köyü yakınlarında başlayan yangına çok sayıda araç ve su bombardıman uçaklarıyla desteklenen yüzlerce itfaiyeci müdahale etti.