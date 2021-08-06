Yunanistan'da orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor: 'Aşırı yangın uyarısı' yapıldı

Sıcaklıkların rekor seviyeye çıktığı Yunanistan’da yangınlar üçüncü gününde devam ediyor. Ülkede sıcak hava dalgası ve güçlü rüzgar nedeniyle son üç günde 150’den fazla yangın meydana gelirken başkent Atina'nın eteklerinden Evia adasına ve Mora'ya kadar Salı gününden bu yana düzinelerce kasaba ve köy tahliye edildi. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, orman yangınlarıyla mücadele etmek için "insani olarak mümkün olan her şeyi" yaptığını söyledi. Sivil Koruma Kurumu, sıcaklıkların 40 santigrat derece civarında seyretmeye devam etmesinden dolayı için Cuma günü için bir "aşırı yangın uyarısı" yaptı.

ntv.com.tr 06.08.2021 - 14:42 | Son Güncelleme : 06.08.2021 - 15:15

Yunanistan'da orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor: 'Aşırı yangın uyarısı' yapıldı - 1

Geçtiğimiz günlerde rekor sıcaklıkların kaydedildiği Yunanistan’da, başta başkent Atina’da olmak üzere birçok bölgede yangınlar devam ediyor.

Yunanistan'da orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor: 'Aşırı yangın uyarısı' yapıldı - 2

Art arda üç gündür yangınların sürdüğü ülkede sıcak hava dalgası ve güçlü rüzgar nedeniyle 150’den fazla yangın meydana gelirken başkent Atina'nın eteklerinden Evia adasına ve Mora'ya kadar Salı gününden bu yana birçok kasaba ve köy tahliye edildi.

Yunanistan'da orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor: 'Aşırı yangın uyarısı' yapıldı - 3

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, yetkililerin ilk Olimpiyat Oyunlarının yapıldığı antik bölge de dahil olmak üzere ülkede çıkan orman yangınlarıyla mücadele etmek için "insani olarak mümkün olan her şeyi" yaptıklarını söyledi.

Yunanistan'da orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor: 'Aşırı yangın uyarısı' yapıldı - 4

Ülke Sivil Koruma Kurumu, sıcaklıkların 40 santigrat derece civarında seyretmeye devam etmesinden dolayı için Cuma günü için bir "aşırı yangın uyarısı" yayımladı.

Yunanistan'da orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor: 'Aşırı yangın uyarısı' yapıldı - 5

Çarşamba günü meydana gelen bir yangının Antik Olympia'yı tehdit etmesi ile ilgili konuşan Başbakan Miçotakis, "İklim değişikliğinin gerçek olup olmadığı konusunda çekinceleri olan insanlar varsa, onları buraya gelmeye çağırıyorum" dedi.

Yunanistan'da orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor: 'Aşırı yangın uyarısı' yapıldı - 6

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ülkede, içerisinde başkent Atina’nın yer aldığı Attika bölgesinin kuzey kesimlerinde dün kontrol altına alınan orman yangınları bugün yeniden alevlenirken, Eğriboz Yarımadası ve Mora Yarımadası'nda 3 gündür süren yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yunanistan'da orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor: 'Aşırı yangın uyarısı' yapıldı - 7

Atina’ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Varipombi bölgesinde dün öğleden sonra yeniden alevlenen ve gece boyu devam ederek geniş bir alana yayılan yangın sebebiyle çok sayıda yerleşim birimi boşaltılırken, Malakasa’da bir göçmen kampının tahliye edildiği, İppokratios Politia, Kapandriti ve Afidnes’de alevlerin evlere kadar ulaştığı aktarıldı.

Yunanistan'da orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor: 'Aşırı yangın uyarısı' yapıldı - 8

Attika’da önemli sanayi bölgelerinden sayılan Varipombi ve çevresinde alevlerin ulaştığı çok sayıda fabrika ve iş yerinin de hasar gördüğü ifade edildi.

Yunanistan'da orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor: 'Aşırı yangın uyarısı' yapıldı - 9

Art arda şiddetli patlamaların meydana geldiği yangın bölgesinde enerji hatlarındaki hasar nedeniyle sabah saatlerinden itibaren İppokraties Politia, Ayos Stefanos, Polidendri, Tatoi, ve Krioneri yerleşim birimlerinin bazı bölümlerine elektrik verilemediği bildirildi.

Yunanistan'da orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor: 'Aşırı yangın uyarısı' yapıldı - 10

Öte yandan, Eğriboz Adası’nda 3 gündür süren orman yangınını havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, alevlerin ulaştığı yarımadanın doğu kesimindeki Agia Anna, Frangaki ve Psaropulu plajlarında mahsur kalan 631 tatilcinin tekne ve botlarla tahliye edildiği aktarıldı.

Yunanistan'da orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor: 'Aşırı yangın uyarısı' yapıldı - 11

Mantudi Belediye Başkanı Yorgos Çapurniotis, özel Yunan Mega televizyonuna yaptığı açıklamada, Eğriboz’da yangında şu ana kadar en az 300 ev ve 200 bin dönümlük ormanlık arazinin kül olduğunu belirterek, acil yardım çağrısında bulundu.

Yunanistan'da orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor: 'Aşırı yangın uyarısı' yapıldı - 12

Mora Yarımadası’ndaki İlia ve Lakonia bölgeleri ile Orta Yunanistan’da yer alan Fokida’da yeniden alevlenen orman yangınlarını söndürme çalışmalarının karadan ve havadan devam ettiği bildirildi.

Yunanistan'da orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor: 'Aşırı yangın uyarısı' yapıldı - 13

İlia Eyaleti Başkan Yardımcısı Vasilis Yannopulos, Lala bölgesindeki yangının rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ettiğini, Pirgos ilinde kontrol altına alınan yangınların da yeniden alevlendiğini söyledi.

Yunanistan'da orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor: 'Aşırı yangın uyarısı' yapıldı - 14

Fokida ilinde ormanlık alanda çıkan yangının yerleşim birimlerini tehdit etmeye başlaması üzerine, bölgedeki 4 köy kiliselerin kampanaları (çanları) çalınarak tahliye edildi.

Yunanistan'da orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor: 'Aşırı yangın uyarısı' yapıldı - 15
Fokida Eyalet Başkan Yardımcısı Yorgos Delmuzos, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarlar sebebiyle yangının kontrolden çıkarak Ayos Spiridon sahiline doğru ilerlediğini, Elea ve Kallithea yerleşim birimlerinde alevlerin ulaştığı bazı evlerin yandığını aktardı.
Yunanistan'da orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor: 'Aşırı yangın uyarısı' yapıldı - 16

YANGINLARDAN DİĞER KARELER..

Yunanistan'da orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor: 'Aşırı yangın uyarısı' yapıldı - 17
Yunanistan'da orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor: 'Aşırı yangın uyarısı' yapıldı - 18
Yunanistan'da orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor: 'Aşırı yangın uyarısı' yapıldı - 19
Yunanistan'da orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor: 'Aşırı yangın uyarısı' yapıldı - 20
Yunanistan'da orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor: 'Aşırı yangın uyarısı' yapıldı - 21
Yunanistan'da orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor: 'Aşırı yangın uyarısı' yapıldı - 22
Yunanistan'da orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor: 'Aşırı yangın uyarısı' yapıldı - 23
Yunanistan'da orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor: 'Aşırı yangın uyarısı' yapıldı - 24
Yunanistan'da orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor: 'Aşırı yangın uyarısı' yapıldı - 25
Yunanistan'da orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor: 'Aşırı yangın uyarısı' yapıldı - 26
Yunanistan'da orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor: 'Aşırı yangın uyarısı' yapıldı - 27
Yunanistan'da orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor: 'Aşırı yangın uyarısı' yapıldı - 28
Yunanistan'da orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor: 'Aşırı yangın uyarısı' yapıldı - 29
Yunanistan'da orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor: 'Aşırı yangın uyarısı' yapıldı - 30

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