Yunanistan'da orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor: 'Aşırı yangın uyarısı' yapıldı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, yetkililerin ilk Olimpiyat Oyunlarının yapıldığı antik bölge de dahil olmak üzere ülkede çıkan orman yangınlarıyla mücadele etmek için "insani olarak mümkün olan her şeyi" yaptıklarını söyledi.