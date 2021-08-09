Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele: Evia adasında onlarca ev ve iş yeri kül oldu

Atina'nın kuzeyindeki ve doğusundaki büyük bir ada olan Evia'd ise devam eden iki yangın binlerce hektarlık arazinin yanı sıra onlarca ev ve işyerini yok etti. İtfaiyeciler, adadaki bazı köylerde yangınları körfezde tutmak için mücadele ediyor.