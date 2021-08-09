Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele: Evia adasında onlarca ev ve iş yeri kül oldu

ntv.com.tr 09.08.2021 - 10:15 | Son Güncelleme : 09.08.2021 - 10:26
Yunanistan’da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Yalnızca Evia ve Attica adalarından 25 bin hektardan fazla bir alanın yandığı belirtilirken, adaların sakinleri deniz yoluyla güvenli bir yere gitmeye çalışıyor.
Evia adasından şimdiye kadar iki binden fazla kişi tahliye edildi ve yaşlı sakinler feribotlara taşındı. Yerel yetkililer, yangınlarla mücadele için yeterli yardımın gönderilmediğini ve adanın bazı bölümlerinin çoktan yok edildiğini de sözlerine ekledi.
Bununla birlikte Yunanistan, sıcaklıkların 45 dereceye yükseldiği son 30 yılın en şiddetli sıcak hava dalgasını yaşıyor. Ülkede son günlerde çok sayıda orman yangını çıktı. Atina'nın kuzey banliyösünde bir yangının ise kontrol altına alındığı belirtildi.
Atina'nın kuzeyindeki ve doğusundaki büyük bir ada olan Evia'd ise devam eden iki yangın binlerce hektarlık arazinin yanı sıra onlarca ev ve işyerini yok etti. İtfaiyeciler, adadaki bazı köylerde yangınları körfezde tutmak için mücadele ediyor.
Diğer taraftan, adada alevler yükseldikçe, bölge sakinleri ve yetkililer daha fazla yardım çağrısında bulunuyor. Evia'nın kuzeyindeki Istiaia belediye başkanı Giannis Kontzias, "Artık çok geç, tüm alan yok oldu. Daha fazla uçak ve helikoptere ihtiyacımız var” dedi.
Ancak Sivil Savunma Şefi Nikos Hardalias, uçakların yangınların neden olduğu görüş mesafesinin azalması da dahil olmak üzere onlarca zorluklara karşılaştığını söyledi. Yunanistan'ın yardım çağrısına Fransa, Almanya ve İngiltere de dahil olmak üzere birçok ülke yanıt verdi.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yardım gönderen ülkelere "kalpten minnettar" olduğunu belirterek, "Bu zor zamanlarda Yunanistan'ın yanında olduğunuz için teşekkür ederiz" diye yazdı.