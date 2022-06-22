Yunanistan'da sağlık çalışanları greve gitti

Haberler - Anadolu Ajansı 22.06.2022 - 16:35
Yunanistan'da sağlık çalışanları grev yaptı.
Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonunun (POEDIN) çağrısıyla sağlık çalışanları, Atina ve çevresinde greve giderken bir grup da Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı.
Mavili Meydanı'nda başlayan protesto yürüyüşü, Sağlık Bakanlığı önünde tamamlandı.
Eylemciler, Bakanlık önünde attıkları sloganlarla sektördeki personel sayısının azalışına dikkati çekti.
Sağlığa devlet bütçesinden daha büyük pay ayrılmasını talep etti.