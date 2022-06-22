Yunanistan'da sağlık çalışanları greve gitti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da sağlık çalışanları sağlık sistemine ayrılan bütçenin ve personel sayısının artırılması talebiyle greve gitti.

Haberler - Anadolu Ajansı 22.06.2022 - 16:35

Yunanistan'da sağlık çalışanları greve gitti - 1

'da sağlık çalışanları grev yaptı.

Yunanistan'da sağlık çalışanları greve gitti - 2

Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonunun (POEDIN) çağrısıyla sağlık çalışanları, Atina ve çevresinde greve giderken bir grup da Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Yunanistan'da sağlık çalışanları greve gitti - 3

Mavili Meydanı'nda başlayan protesto yürüyüşü, Sağlık Bakanlığı önünde tamamlandı.

Yunanistan'da sağlık çalışanları greve gitti - 4

Eylemciler, Bakanlık önünde attıkları sloganlarla sektördeki personel sayısının azalışına dikkati çekti.

Yunanistan'da sağlık çalışanları greve gitti - 5

Sağlığa devlet bütçesinden daha büyük pay ayrılmasını talep etti.

Yunanistan'da sağlık çalışanları greve gitti - 6
Yunanistan'da sağlık çalışanları greve gitti - 7
Yunanistan'da sağlık çalışanları greve gitti - 8

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