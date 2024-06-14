Yunanistan'da sıcak hava dalgası: Turistler yetersiz bilgiye sahip

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Yunanistan'da kurtarma ekipleri, ziyarete gelen turistlerin sıcak hava dalgası riski konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıklarını belirtti. Son günlerde, ülke genelinde yürüş yapan turistlerin kaybolması üzerine acil servisler devreye girdi.

Yunanistan'da sıcak hava dalgası: Turistler yetersiz bilgiye sahip - 1

Yunanistan alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklarla boğuşurken, yabancı ziyaretçilerin kavurucu sıcakta aşırı efor sarfetmenin yarattığı risklerin farkında olmadığı veya bu riskler konusunda gerektiği gibi bilgilendirilmediği yönündeki korkular artıyor.

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Yunanistan'da sıcak hava dalgası: Turistler yetersiz bilgiye sahip - 2

Geçen hafta, Sömbeki adasında ölü bulunan popüler TV sunucusu Michael Mosley de dahil olmak üzere, uzak adalara yapılan yürüyüşler sırasında kaybolan turistler için üç arama kurtarma operasyonu başlatıldı .

Yunanistan'da sıcak hava dalgası: Turistler yetersiz bilgiye sahip - 3

AŞIRI SICAKTAN HAYATINI KAYBETMİŞ OLABİLİR

5 Haziran'da kavurucu sıcakta tek başına sahil yürüyüşüne çıktıktan sonra kaybolduğu bildirilen 67 yaşındaki Mosley için arama çalışmaları  beş gün sürdü, rekor sıcaklığın Mosley'in ölümünde önemli bir rol oynadığına inanılıyor.

Yunanistan'da sıcak hava dalgası: Turistler yetersiz bilgiye sahip - 4

Son günlerde, Samos ve Amorgos gibi diğer adalarda da turistlerin kaybolması üzerine acil servisler devreye girdi.

Yunanistan'da sıcak hava dalgası: Turistler yetersiz bilgiye sahip - 5

Arama kurtarma ekipleri, kayıp turistleri bulmak için geniş kapsamlı operasyonlar yürütüyor.

Yunanistan'da sıcak hava dalgası: Turistler yetersiz bilgiye sahip - 6

Yunanistan, giderek artan sıcaklıkların etkisi altında. Bu yıl, rekor düzeyde yüksek sıcaklıklar kaydedildi ve bu durum turistlerin sağlığını tehdit ediyor.

Yunanistan'da sıcak hava dalgası: Turistler yetersiz bilgiye sahip - 7

Turistlerin kaybolmaması için daha iyi önlemler alınması çağrıları yapılırken, patikaların iyileştirilmesi ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği vurgulanıyor.

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