Yunanistan'da sıcak hava dalgası: Turistler yetersiz bilgiye sahip
Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Yunanistan'da kurtarma ekipleri, ziyarete gelen turistlerin sıcak hava dalgası riski konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıklarını belirtti. Son günlerde, ülke genelinde yürüş yapan turistlerin kaybolması üzerine acil servisler devreye girdi.
Yunanistan alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklarla boğuşurken, yabancı ziyaretçilerin kavurucu sıcakta aşırı efor sarfetmenin yarattığı risklerin farkında olmadığı veya bu riskler konusunda gerektiği gibi bilgilendirilmediği yönündeki korkular artıyor.