Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi (Corona virüste son durum)

Corona virüste can kaybı devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden aşı açıklaması geldi. DSÖ'nün üst düzey ismi Mike Ryan, aşının en az bir yıla kadar bulunacağını söyledi. Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu arada ABD, İran ve İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 340'a ulaştı. İran'da vaka sayısı 21 bini geçerken, 129 kişi artarak, bin 685 kişi hayatını kaybetti. İspanya'da da 394 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 1720'ye ulaştı. Hollanda ve Fransa'da ise 5 Türk'ün virüsten hayatını kaybettiği belirtildi. Dünya genelinde ölü sayısı ise 13 bini aştı.

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Anadolu Ajansı 22.03.2020 - 19:41

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Corona virüs (Covid-19) bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 300 bine yaklaşırken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 13 bini geçti.

Yunanistan'da corona virüs salgını nedeniyle yarın sabah 06.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yunanistan'da 624 vaka görülürken, 15 kişi hayatını kaybetti.

ABD'DE 340 KİŞİ ÖLDÜ ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor. Ülkedeki virüs rakamlarını takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre vaka sayısı 26 bin 747'ye, ölü sayısı 340'a ulaştı.



ABD Covid-19 vaka sayısı bakımından Çin, İtalya ve İspanya'nın ardından 4. sırada yer alıyor.

EN ÇOK VAKA NEW YORK'TA Eyalet bazında bakıldığında en çok vakanın New York eyaletinde olduğu göze çarpıyor. Vaka sayısı 12 bin 315 olan New York'u 1793 vaka ile Washington, 1470 vaka ile California eyaletleri takip ediyor.



En çok ölümün ise 94 kişi ile Washington'da olduğu, bu eyaleti 76 ölümle New York'un, 27 ölümle California'nın takip ettiği görülüyor.



ABD'de dün Kovid-19 vaka sayısının 19 bin 624, ölü sayısının 260 olduğu bildirilmişti.



Buna göre ülkede son 24 saatte vaka sayısı 7 bin 123, ölü sayısı 80 arttı.

DSÖ'DEN AŞI AÇIKLAMASI Dünya Sağlık Örgütü'nden aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama geldi. BBC'ye konuşan Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Genel Müdürü Mike Ryan, aşının en az bir yıla kadar bulunacağını söyledi. Ryan, virüsün orta yaşlılara da ciddi zarar verdiği uyarısı yaptı.

İSPANYA'DA SON DURUM İspanya'da, son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 394 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1720'ye yükseldi.

AVRUPA'DA 5 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ Avrupa'da 5 Türk corona virüsten hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren 5 Türk'ün, üçünün Hollanda'da, ikisinin ise Fransa'da olduğu belirtildi. Fransa'daki iki vaka ile birlikte ölü sayısı 4'e yükseldi.

İRAN'DA BİLANÇO ARTIYOR Aktarılan rakamlara göre ise, son 24 saatte İran'da virüs kaynaklı 129 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 21 bin 630 olarak belirtildi. İran'daki hastaneler de yetersiz kalınca fuar alanları ve spor salonları geçici olarak hastaneye dönüştürülmeye başlandı. Başkent Tahran'daki en büyük alışveriş merkezi İranmall'ın fuar alanı da Corona virüs hastaları için tam teçhizatlı bir hastane gibi hizmet verecek.

Fransa'da yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 112 kişi artarak 562'ye yükseldi.

Bosna Hersek, Kolombiya, İsrail, Finlandiya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Paraguay, İzlanda, Mauritius, Singapur ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde virüsten ilk ölümler gerçekleşirken, Papua Yeni Gine, Kabo Verde ve Nijer'de ise ilk Covid-19 vakaları tespit edildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki bazı büyük oteller hastaneye dönüştürüldü. IFEMA fuar alanına 5 bin 500 yataklı geçici hastane kuruldu. Ambulanslar yetersiz kalınca belediye otobüsleri de Corona virüs hastalarını taşımaya başladı.



İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, OHAL tedbirlerini ihlalden son 6 günde 315 kişinin gözaltına alındığını, 30 binden fazla ceza kesildiğini açıkladı.

Virüsten en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da alınan yeni tedbirler kapsamında ülke genelindeki tüm park ve bahçeler halkın erişimine kapatıldı, tüm açık hava etkinlikleri yasaklandı.



Halkın ikinci ya da yazlık evlerine yapacağı seyahatler de yasaklanırken, demir yolu ve göl kenarlarında yiyecek-içecek satan büfeler kapatıldı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın, salgın nedeniyle 25 Mart-13 Nisan'da tamamen karantinaya gireceği açıklandı.



Ürdün'de ise önlemler kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı. Ülkedeki tüm iş yerleri de kapatılacak.

İngiltere'deki can kaybı da 53 artarak 233'e çıktı.



Avusturya'da virüs bulaşanların sayısı 2 bin 814'e yükselirken, ölü sayısı 8'e çıktı. Ayrıca Çin'den yaklaşık 130 ton tıbbi malzeme getirilmesine başlandı.

Vaka sayısının 163'e yükseldiği Bulgaristan'da Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, 13 Mart'ta ilan edilen OHAL durumunun daha da uzatılacağını söyledi. Bulgaristan'da ayrıca ilk kez bir dava duruşması internet üzerinde yapıldı.



Bugün ilk ölüm vakasının yaşandığı Bosna Hersek'te ise Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi. 65 yaş üstündekilerin ise gün içinde de dışarı çıkması yasaklandı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Espanyol'da forma giyen Çinli futbolcu Wu Lei'nin yanı sıra İngiltere 3. Lig ekiplerinden Portsmouth'ta forma giyen 3 futbolcuda Covid-19 tespit edildi.



Önceki günden itibaren 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanan Sırbistan'da, ülke genelindeki tüm kafe, restoran ve alışveriş merkezlerinin kapatılması kararlaştırıldı.

Mısır genelindeki tüm camilerde cuma ve vakit namazları ile kiliselerde ayinlere 2 hafta ara verildi. Ülke genelindeki tüm müze ve ören yerleri de 23-31 Mart'ta kapatılacak.



Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) uluslararası uçuşlarını 1 hafta durdurdu.

Burkina Faso'da kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Batı Afrika ülkesi Gambiya'daki bir otelde karantinaya alınan 14 kişi kaçtı.



Tunus'ta gelecek pazardan itibaren 4 Nisan'a kadar ülke genelinde karantina ilan edildi.



Sudan'da tüm dini törenler, gösteri ve yürüyüşler, düğünler, sinema ve tiyatro organizasyonları iptal edildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yaklaşık 36 bin 500 kişinin gözetim altında tutulduğu bildirildi.



Gürcistan'da 21 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi. Ülke genelindeki market, benzin istasyonu, postane ve eczaneler hariç tüm işletmeler kapatılırken, sokağa çıkan insan sayısı da azaldı. Ülkede, tüm devlet kurumları ve bankalar vatandaşlara online hizmet sunmaya başladı.

Azerbaycan'da, bazı devlet kurumlarının çalışanları 29 Mart'tan itibaren 1 ay izne çıkarılacak. Sağlık kurumu çalışanları ile kolluk kuvvetleri mensupları kararın dışında tutuldu.



Özbekistan'da, eğlence merkezleri, gece kulüpleri, kafe, bilardo ve bilgisayar oyun salonlarının faaliyetleri askıya alındı, düğünler iptal edildi. Ülke genelinde 100'den fazla camide Kur'an-ı Kerim hatim edilerek, salgının ortadan kalkması için dua edildi.

Kırgızistan'da Milli Güvenlik Konseyi toplantısında ülkede OHAL ilan edilmesi için tavsiye kararı alındı. 12 Nisan'da yapılacak yerel seçimler ertelendi.