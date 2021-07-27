Yunanistan’da yangın: Atina'daki evleri tehdit ediyor

Yunanistan’da başkent Atina’nın kuzeyinde orman yangını çıktı. Başkentin 30 kilometre kuzeydoğusundaki Stamata bölgesinde meydana gelen yangında söndürme çalışmaları sürdüğü belirtildi.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 27.07.2021 - 16:13 | Son Güncelleme : 27.07.2021 - 16:39

Yunanistan’da yangın: Atina'daki evleri tehdit ediyor - 1

Yunanistan’da başkent Atina yakınlarındaki Dionisos Belediyesine bağlı Stamata bölgesinde ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yunanistan’da yangın: Atina'daki evleri tehdit ediyor - 2

Şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan alevlerin yerleşim birimlerini tehdit etmeye başlaması üzerine Galini köyü tedbir amaçlı boşaltılırken, bölgede bazı yolların trafiğe kapatıldığı, çok sayıda itfaiye ekibinin yangın noktasına sevk edildiği bildirildi.

Yunanistan’da yangın: Atina'daki evleri tehdit ediyor - 3

Söndürme çalışmalarını İtfaiye Teşkilatı Başkanı Korgeneral Stefanos Kolokuris’in koordine ettiği yangına, 43 itfaiye ekibi, 24 itfaiye aracı, 5 uçak ve 4 helikopterle müdahale edildiği aktarıldı.

Yunanistan’da yangın: Atina'daki evleri tehdit ediyor - 4
Dionisos Belediyesi yetkilileri, bölgede durumun çok zor olduğunu, ekiplerin müdahalelerine rağmen alevlerin yerleşim birimlerine yaklaştığını kaydetti.
Yunanistan’da yangın: Atina'daki evleri tehdit ediyor - 5

YANGINDAN DİĞER KARELER..

Yunanistan’da yangın: Atina'daki evleri tehdit ediyor - 6
Yunanistan’da yangın: Atina'daki evleri tehdit ediyor - 7
Yunanistan’da yangın: Atina'daki evleri tehdit ediyor - 8

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