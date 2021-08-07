Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi

ntv.com.tr 07.08.2021 - 12:54
Son 30 yılın en yüksek sıcaklıklarıyla mücadele eden Yunanistan’da yangınlar devam ediyor.
Başta Atina'nın kuzeyinde yer alan ülkenin en büyük ikinci adası olan Evia ve Mora Yarımadası'ndaki Mani ve Messinia bölgeleri yangından en fazla etkilenen bölgeler olurken, yangınların sayısı 154 olarak açıklandı.
Geçtiğimiz gece Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias gazetecilere verdiği demeçte, "Daha zor bir geceyle daha karşı karşıyayız" derken, "Eşi görülmemiş yoğunlukta ve yayılan orman yangınlarıyla, tüm görevlilerimiz gönüllülerle birlikte hayat kurtarmak için gece gündüz savaşıyor" diye konuştu.
Atina yakınlarındaki Evia adasının kuzey kesiminde, sahil güvenlik 650 kişiyi tekneyle tahliye etti.
Gece yaklaştıkça, itfaiyeciler Atina'nın kuzeyinde, her geçen dakika artan ve yeniden canlanan yangınlarla mücadelesini sürdürdü.
Ülkede orman yangınları nedeniyle Atina'nın kuzeyinde bir banliyöde Cuma günü düşen elektrik direğinin çarpması sonucu 38 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Polis Cuma günü kapı kapı dolaşarak insanları evlerini terk etmeye çağırırken yetkililer, yangın ilerledikçe daha fazla ev, araba ve iş yeri için tehlike oluşturacağından Atina'nın kuzeyindeki daha fazla banliyönün boşaltılması emrini verdi.
Bu sabah da başkentin doğusundaki Evia adasında yaşayanların feribotlarla tahliyesine devam edilirken Atina'daki ana yangın kontrol merkezini ziyaret ettikten sonra konuşan Başbakan Kiriakos Miçotakis, durumu "kabus gibi bir yaz" olarak nitelendirdi ve hükümetin önceliğinin "her şeyden önce insan hayatını korumak olduğunu" sözlerine ekledi.
Hükümet, yangınlardan etkilenen insanlara tazminat ödemeyi planladığını ve yanan arazileri yeniden ağaçlandırılacağını söyledi.
Geçtiğimiz gün ise Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, yetkililerin ilk Olimpiyat Oyunlarının yapıldığı antik bölge de dahil olmak üzere ülkede çıkan orman yangınlarıyla mücadele etmek için "insani olarak mümkün olan her şeyi" yaptıklarını söyledi.
Ülke Sivil Koruma Kurumu, sıcaklıkların 40 santigrat derece civarında seyretmeye devam etmesinden dolayı için Cuma günü için bir "aşırı yangın uyarısı" yayımlamıştı.