Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi

Bu sabah da başkentin doğusundaki Evia adasında yaşayanların feribotlarla tahliyesine devam edilirken Atina'daki ana yangın kontrol merkezini ziyaret ettikten sonra konuşan Başbakan Kiriakos Miçotakis, durumu "kabus gibi bir yaz" olarak nitelendirdi ve hükümetin önceliğinin "her şeyden önce insan hayatını korumak olduğunu" sözlerine ekledi.