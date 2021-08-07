Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi

Son 30 yılın en yüksek sıcaklıklarıyla mücadele eden Yunanistan’da yangınlar devam ediyor. Ülke genelinde dört gün içerisinde 154 orman yangını meydana gelirken, Atina'nın kuzeyindeki Evia adası, Mora Yarımadası'ndaki Mani ve Messinia yangından en fazla etkilenen bölgeler oldu. Yangın nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken Başbakan Kyriakos Mitsotakis, bugün yangın bölgelerine yaptığı ziyarette durumu "kabus gibi bir yaz" olarak nitelendirdi.

ntv.com.tr 07.08.2021 - 12:54

Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 1

Son 30 yılın en yüksek sıcaklıklarıyla mücadele eden Yunanistan’da yangınlar devam ediyor.

Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 2

Başta Atina'nın kuzeyinde yer alan ülkenin en büyük ikinci adası olan Evia ve Mora Yarımadası'ndaki Mani ve Messinia bölgeleri yangından en fazla etkilenen bölgeler olurken, yangınların sayısı 154 olarak açıklandı.

Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 3

Geçtiğimiz gece Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias gazetecilere verdiği demeçte, "Daha zor bir geceyle daha karşı karşıyayız" derken, "Eşi görülmemiş yoğunlukta ve yayılan orman yangınlarıyla, tüm görevlilerimiz gönüllülerle birlikte hayat kurtarmak için gece gündüz savaşıyor" diye konuştu.

Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 4

Atina yakınlarındaki Evia adasının kuzey kesiminde, sahil güvenlik 650 kişiyi tekneyle tahliye etti.

Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 5

Gece yaklaştıkça, itfaiyeciler Atina'nın kuzeyinde, her geçen dakika artan ve yeniden canlanan yangınlarla mücadelesini sürdürdü.

Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 6

Ülkede orman yangınları nedeniyle Atina'nın kuzeyinde bir banliyöde Cuma günü düşen elektrik direğinin çarpması sonucu 38 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 7

Polis Cuma günü kapı kapı dolaşarak insanları evlerini terk etmeye çağırırken yetkililer, yangın ilerledikçe daha fazla ev, araba ve iş yeri için tehlike oluşturacağından Atina'nın kuzeyindeki daha fazla banliyönün boşaltılması emrini verdi.

Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 8

Bu sabah da başkentin doğusundaki Evia adasında yaşayanların feribotlarla tahliyesine devam edilirken Atina'daki ana yangın kontrol merkezini ziyaret ettikten sonra konuşan Başbakan Kiriakos Miçotakis, durumu "kabus gibi bir yaz" olarak nitelendirdi ve hükümetin önceliğinin "her şeyden önce insan hayatını korumak olduğunu" sözlerine ekledi.

Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 9

Hükümet, yangınlardan etkilenen insanlara tazminat ödemeyi planladığını ve yanan arazileri yeniden ağaçlandırılacağını söyledi.

Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 10

Geçtiğimiz gün ise Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, yetkililerin ilk Olimpiyat Oyunlarının yapıldığı antik bölge de dahil olmak üzere ülkede çıkan orman yangınlarıyla mücadele etmek için "insani olarak mümkün olan her şeyi" yaptıklarını söyledi.

Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 11

Ülke Sivil Koruma Kurumu, sıcaklıkların 40 santigrat derece civarında seyretmeye devam etmesinden dolayı için Cuma günü için bir "aşırı yangın uyarısı" yayımlamıştı.

Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 12
Art arda şiddetli patlamaların meydana geldiği yangın bölgesinde enerji hatlarındaki hasar nedeniyle sabah saatlerinden itibaren İppokraties Politia, Ayos Stefanos, Polidendri, Tatoi, ve Krioneri yerleşim birimlerinin bazı bölümlerine elektrik verilememişti.
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 13
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 14
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 15
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 16
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 17
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 18
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 19
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 20
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 21
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 22
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 23
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 24
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 25
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 26
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 27
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 28
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 29
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 30
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 31
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 32
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 33
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 34
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 35
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 36
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 37
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 38
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 39
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 40
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 41
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 42
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 43
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 44
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 45
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 46
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 47
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 48
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 49
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 50
Yunanistan’da yangınlar sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti, ada tahliye edildi - 51

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