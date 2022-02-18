Yunanistan’da yaşanan insanlık dramı dünya basınında: İki mülteci denize atıldı

Yunanistan’ın Avrupa’ya geçmek isteyen mültecilere uyguladığı tavrı dünya basını öne çıkardı. Kuşadası’ndan Samos’a giden bir mülteci botunda yaşananların anlatıldığı haberde, yüzme bilmeyen Fildişi Sahilleri’nden Sidy Keita ve Kamerun'dan Didier Martial Kouamou Nana’nın yakalandıktan sonra dövülerek denize atıldığı belirtildi. İki mültecinin ise cansız bedenlerinin Kuşadası sahiline vurduğu aktarıldı.

Haberler - ntv.com.tr 18.02.2022 - 12:13 | Son Güncelleme : 18.02.2022 - 12:16

Yunanistan’da yaşanan insanlık dramı dünya basınında: İki mülteci denize atıldı - 1

basınında ’ın mültecilere kötü tavrı ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Guardian, Lighthouse Reports, Mediapart ve Der Spiegel tarafından araştırılan ve kamuoyuna sunulan bilgilere göre, Fildişili ve Kamerunlu mültecilerin Yunanistan’ın Samos Adası’na çıktıktan bir gün sonra denize atıldığı ve ikisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yunanistan’da yaşanan insanlık dramı dünya basınında: İki mülteci denize atıldı - 2

Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedenlerinin Aydın’ın Kuşadası sahiline vurduğu belirtilen dosyada Yunanistan’ın uyguladığı geri itmenin ayrıntıları paylaşıldı.

15 Eylül 2021'de Fildişi Sahilleri’nden Sidy Keita ve Kamerun'dan Didier Martial Kouamou Nana’nın diğer 34 kişi ile birlikte Türkiye'den Yunanistan'a giden bir bota bindiği ve bir gün sonra Samos Adası’nın Cape Prasso bölgesine ulaştığı vurgulandı.

Yunanistan’da yaşanan insanlık dramı dünya basınında: İki mülteci denize atıldı - 3

Bot geldikten kısa bir süre sonra, görgü tanıkları, ateş ediliyormuş gibi bir ses duyduklarını anlatırken, panik içinde, bottaki mültecilerin dağıldığı ve saklanabilecekleri bir yere gitmek için engebeli araziye tırmandıkları aktarıldı.

36 kişiden sekizinin kırsal kesime kaçmayı başardığı vurgulanırken, ancak aralarında bir bebek, küçük çocuklar ve hamile bir kadının da bulunduğu diğer 28 kişi yetkililer tarafından tutuklandığı bildirildi.

Yunanistan’da yaşanan insanlık dramı dünya basınında: İki mülteci denize atıldı - 4

28 kişi, iki botla Türkiye’ye geri gönderilirken, kaçmayı başaran 8 kişiden Fildişi Sahilleri’nden Sidy Keita, Kamerun'dan Didier Martial Kouamou Nana’nın ve İbrahim isimli mültecinin ormanlık alanda uyurken yakalandıkları belirtildi.

Olayı yaşayanlardan İbrahim, yakalanmalarının ardından sürat teknesine konularak Türkiye’ye doğru yola çıkarıldıklarını, yolda ise önce üzerindekilerin alındığını daha sonra ise dövülerek denize atıldıklarını söyledi.

Yunanistan’da yaşanan insanlık dramı dünya basınında: İki mülteci denize atıldı - 5

Çaresizce yüzdüğünü, dalgaların Türkiye kıyılarına ulaşmasına yardımcı olduğunu ve birkaç saat sonra Kuşadası sahiline ulaştığını söyleyen İbrahim, Fildişi Sahilleri’nden Sidy Keita ve Kamerun'dan Didier Martial Kouamou Nana’nın yüzme bilmedikleri için hayatlarını kaybettiklerini aktardı.

Yunanistan’da yaşanan insanlık dramı dünya basınında: İki mülteci denize atıldı - 6

İki mültecinin cesetlerinin günler sonra Kuşadası’nda karaya vurmuş halde bulunduğu bildirildi.

Hayatını kaybeden iki mültecinin ise uluslararası koruma talep ettiği ancak Yunanistan’dan buna karşılık gelmediği ortaya çıktı.

Yunanistan’da yaşanan insanlık dramı dünya basınında: İki mülteci denize atıldı - 7

Guardian, Lighthouse Reports, Mediapart ve Der Spiegel tarafından yapılan çalışmada bir düzineden fazla tanıkla röportajlar, gizli belgelerin analizi, uydu görüntüleri, sosyal medya hesapları, çevrimiçi materyaller, Türkiye ve Yunanistan'daki yetkililerle diyaloglar ve iki adamın hayatını kaybetme ve cesetlerinin bulunma sürecini içeren beş gün boyunca yaşananlar bir araya getirildi.

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