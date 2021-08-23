Yunanistan’da yeniden yangın çıktı: Çok yüksek yangın riski uyarısı

Atina Haber Ajansı'na göre, iki mahallenin tahliye edildiği Fygia köyü yakınlarında çıkan yangın ile ilgili Yunan itfaiye teşkilatından yapılan açıklamada, kırk altı itfaiyecinin bulunduğu 20 itfaiye aracı, üç su uçağı ve iki helikopterin şiddetli rüzgarların körüklediği alevlerle mücadele ettiği belirtildi.