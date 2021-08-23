Yunanistan’da yeniden yangın çıktı: Çok yüksek yangın riski uyarısı

Temmuz ayının sonundan bu yana yaklaşık 600 yangının görüldüğü Yunanistan’da, en fazla etkilenen bölge olan Evia Adası’nda yeni bir yangın çıktı. Sabah saatlerinde iki mahallenin tahliye edildiği Fygia yakınlarında çıkan yangın ile ilgili Yunan itfaiye teşkilatı, kırk altı itfaiyecinin bulunduğu 20 itfaiye aracı, üç su uçağı ve iki helikopterin şiddetli rüzgarların körüklediği alevlerle mücadele ettiklerini söyledi. Sivil koruma yetkilileri de, Yunanistan'ın birçok bölgesi için bugün "çok yüksek yangın riski" olduğunu duyurdu.

ntv.com.tr 23.08.2021 - 15:12 | Son Güncelleme : 23.08.2021 - 15:22

Yunanistan’da yeniden yangın çıktı: Çok yüksek yangın riski uyarısı - 1

Temmuz ayının sonları ve Ağustos ayının başlarında son 30 yılın en sıcak günlerini yaşayan ve meydana gelen 586 yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği Yunanistan’da bu sabah saatlerinde yeni bir yangın çıktı.

Yunanistan’da yeniden yangın çıktı: Çok yüksek yangın riski uyarısı - 2

Bu sene meydana gelen yangınlarda en fazla etkilenen alan olan Evia Adası’nın güneyinde meydana gelen yangında Fygia bölgesinin iki mahallesinin tahliye edildiği belirtildi.

Yunanistan’da yeniden yangın çıktı: Çok yüksek yangın riski uyarısı - 3

29 Temmuz'dan bu yana 93 bin 700 hektardan fazla alanın kül olduğu Yunanistan’da, yangından en fazla etkilenen bölge Evia Adası olmuş, Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemine (EFFIS) göre, Evia Adası’nda 49 bin 700 hektar alan yandığı açıklanmıştı.

Yunanistan’da yeniden yangın çıktı: Çok yüksek yangın riski uyarısı - 4

Atina Haber Ajansı'na göre, iki mahallenin tahliye edildiği Fygia köyü yakınlarında çıkan yangın ile ilgili Yunan itfaiye teşkilatından yapılan açıklamada, kırk altı itfaiyecinin bulunduğu 20 itfaiye aracı, üç su uçağı ve iki helikopterin şiddetli rüzgarların körüklediği alevlerle mücadele ettiği belirtildi.

Yunanistan’da yeniden yangın çıktı: Çok yüksek yangın riski uyarısı - 5

Sivil koruma yetkilileri Pazar günü Yunanistan'ın birçok bölgesi için bugün "çok yüksek yangın riski" olduğunu duyurdu.

Yunanistan’da yeniden yangın çıktı: Çok yüksek yangın riski uyarısı - 6
Geçtiğimiz haftalarda de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, benzeri görülmemiş ölçekte yangınların etkilediği bölgelere acil yardım ve yeniden yapılanma için 500 milyon euro yardım yapılacağını duyurmuştu.
Yunanistan’da yeniden yangın çıktı: Çok yüksek yangın riski uyarısı - 7
Yunanistan’da yeniden yangın çıktı: Çok yüksek yangın riski uyarısı - 8
Yunanistan’da yeniden yangın çıktı: Çok yüksek yangın riski uyarısı - 9

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER