Yunanistan'da yılın en büyük orman yangını: Bir kişi hayatını kaybetti

Komşu Yunanistan, orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.

Pazar günü Atina'nın 35 kilometre kuzeyindeki Varnavas köyü yakınlarında başlayan yangına çok sayıda araç ve su bombardıman uçaklarıyla desteklenen yüzlerce itfaiyeci müdahale etti.

Şiddetli rüzgârlarla alevlenen yangın, dün ormanlık ve tepelik bir bölgeden banliyölere sıçrayarak şehri duman ve külle sarmıştı.

Oyıllardır merkeze bu kadar yakın bir yangın görmemiş olan mahallelerde panik yaşandı.