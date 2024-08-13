Yunanistan'da yılın en büyük orman yangını: Bir kişi hayatını kaybetti

Atina'nın kuzeyindeki Varnavas köyünü saran alevler, şehri kül ve dumana boğdu. Bir kişinin öldüğü Varnavas yangını, ülkede yılın en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçti. Yunanistan, perşembe gününe kadar şiddetli rüzgarlar ve 40 dereceye kadar ulaşacağı tahmin edilen sıcaklıklar nedeniyle “yüksek yangın alarmında” kalacak.

Yunanistan'da yılın en büyük orman yangını: Bir kişi hayatını kaybetti - 1

Komşu Yunanistan, orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.

Pazar günü Atina'nın 35 kilometre kuzeyindeki Varnavas köyü yakınlarında başlayan yangına çok sayıda araç ve su bombardıman uçaklarıyla desteklenen yüzlerce itfaiyeci müdahale etti.

Şiddetli rüzgârlarla alevlenen yangın, dün ormanlık ve tepelik bir bölgeden banliyölere sıçrayarak şehri duman ve külle sarmıştı.

Oyıllardır merkeze bu kadar yakın bir yangın görmemiş olan mahallelerde panik yaşandı.

DÜNYA HABERLERİ

Yunanistan'da yılın en büyük orman yangını: Bir kişi hayatını kaybetti - 2

11 Ağustos'ta başlayan yangın, ülkede yılın en büyük yangını olarak kayıtlara geçti.

Yunanistan İtfaiyeciler Federasyonu Başkanı Nikos Lavranos, "Bu yangın, beklenmeyen bir gelişme oldu. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızla büyüdü" dedi.

Tahliye emirlerine uymayı reddeden bazı kişilerin daha sonra evlerinde mahsur kaldığını anlatan Lavranos, bu kişilerin kurtarılmasının itfaiyecilerin hayatını tehlikeye attığını söyledi.

Yunanistan'da yılın en büyük orman yangını: Bir kişi hayatını kaybetti - 3

İtfaiyeye göre yangın, Atina'nın merkezine yaklaşık 14 kilometre mesafedeki Vrilissia'ya ulaştı ve burada bir kişi ölü bulundu.

Orman yangınının nedeni henüz belirlenemezken Yunan yetkililer bugün, yangının şiddetinin hafif rüzgarlar ve yangın söndürme çabaları sayesinde azaldığını söyledi.

Yunanistan'da yılın en büyük orman yangını: Bir kişi hayatını kaybetti - 4

Ülke, perşembe gününe kadar şiddetli rüzgarlar ve 40 dereceye kadar ulaşacağı tahmin edilen sıcaklıklar nedeniyle “yüksek yangın alarmında” kalacak.

Bir itfaiye yetkilisi, son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Genel tablo iyileşmiş görünüyor ancak çeşitli bölgelerde hala çok sayıda cephe var" dedi.

Yunanistan'da yılın en büyük orman yangını: Bir kişi hayatını kaybetti - 5

Yunanistan’da yaz mevsimleri uzun yıllardır orman yangınlarıyla geçiyor ancak iklim değişikliği daha sıcak hava ve daha az yağmur getirmeye başlaması, büyük ölçekli yangınları tetikliyor.

Kötüleşen durum, İspanya ve Balkanlar da dahil olmak üzere Güney Avrupa'ya da yansıdı.

Yunanistan'da yılın en büyük orman yangını: Bir kişi hayatını kaybetti - 6

Yunanistan'daki yangın ardında terk edilmiş evler, yanmış arabalar ve kömürleşmiş tarlalar bıraktı.

Yerel Proto Thema gazetesi, hasarın 100 kilometrekareye yayıldığını ve 100 evi kapsadığını bildirdi.

Yunanistan'da yılın en büyük orman yangını: Bir kişi hayatını kaybetti - 7

En az üç hastane ile birlikte 30'dan fazla bölge tahliye edilmek zorunda kalırken, Atina'nın bazı kesimlerinde elektrik kesintileri yaşandı.

Başkentin kuzeydoğusundaki Rafina limanına giden yolcu feribotlarının yönü değiştirildi.

Polis 250'den fazla kişinin tahliyesine yardımcı oldu ve bazı bölge sakinleri geceyi sığınaklarda geçirdi.

Yunanistan'da yılın en büyük orman yangını: Bir kişi hayatını kaybetti - 8

Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçiren Yunanistan; Fransa, İtalya ve Çek Cumhuriyeti'nden uçak ve itfaiyeci desteği bekliyor.

Türkiye'nin yangınla mücadele için Yunanistan'a gönderdiği iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter bugün, Atina Eleftherios Venizelos Uluslararası Havalimanı'ndan kalkarak Tatoi Askeri Havaalanı'na ulaştı.

Yunanistan'da yılın en büyük orman yangını: Bir kişi hayatını kaybetti - 9

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, destek gönderen ülkelere teşekkür etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye, Fransa, Moldova, Romanya, Malta, İtalya, Sırbistan, Kıbrıs (Rum kesimi), Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'ne Yunanistan'a yangınlarla mücadelede sağladıkları destek için teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi.

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