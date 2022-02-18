Yunanistan'da yolcu gemisinde yangın

Yunanistan Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre, İyon Denizi'nde seyreden 239'u yolcu 290 kişinin bulunduğu İtalya bandıralı yolcu gemisinde yangın çıktı. Yolcu gemisinde 24 Türk vatandaşı olduğu bildirildi. Gemi yolcularından Fahri Özgen, panik anlarını NTV'de anlattı. Özgen, "Dumandan nefes alamaz hale geldik, ayağımızın altı ısındı" diye konuştu.

Haberler - ntv.com.tr 18.02.2022 - 15:15

Yunanistan'da yolcu gemisinde yangın - 1

'dan İtalya'ya giden 290 kişinin bulunduğu bir gemide yangın çıktı.

Yunanistan'da yolcu gemisinde yangın - 2

Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, İyon Denizi'ndeki Korfu adası yakınlarında çıktı.

Yunanistan'da yolcu gemisinde yangın - 3

Sahil güvenlik, 239 yolcu ve 51 mürettebatın gemide olduğunu ve kurtarma operasyonuna en az üç sahil güvenlik gemisinin katıldığını söyledi.

Yunanistan'da yolcu gemisinde yangın - 4

Yolcu gemisinde 24 Türk vatandaşı olduğu bildirilirken, ölen veya yaralının olmadığı tespit edildi.

Yunanistan'da yolcu gemisinde yangın - 5

Yetkililer, cankurtaran botlarıyla tahliye edilen yolcuların ve mürettebatın Korfu'ya götürüldüğünü söyledi.

Yunanistan'da yolcu gemisinde yangın - 6

'PERSONEL SÖNDÜREMEDİ, YANGIN BÜYÜDÜ'

Tahliye çalışmalarına katılan kaptan Cevdet Bilen, NTV yayınında yaptığı açıklamada, "Personel alevleri söndüremedi, yangın büyüdü" dedi.

Yunanistan'da yolcu gemisinde yangın - 7

Türkiye'nin Yunanistan temsilciliklerinin hem gemi şirketi hem sahil güvenlik birimleriyle irtibat halinde olduğu aktarıldı.

Yunanistan'da yolcu gemisinde yangın - 8

Olayda bir kişinin solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Yunanistan'da yolcu gemisinde yangın - 9

Yunan medyası 10 kişinin kayıp olduğunu duyurdu ancak bilgi yetkililer tarafından doğrulanmadı.

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Gemi yangınının tanıklarından Fahri Özgen, NTV'ye yaptığı açıklamada, "Yangın büyük bir paniğe neden oldu" derken, "2-3 saat hiçbir yardım gelmedi, denize atlayanlar oldu" diye konuştu.

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'NEFES ALAMAZ HALE GELDİK'

"Dumandan nefes alamaz hale geldik, ayağımızın altı ısındı" diyen Özgen, "Adaya tahliye edildik ve herkes mağdur " ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da yolcu gemisinde yangın - 12
Yunanistan'da yolcu gemisinde yangın - 13

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