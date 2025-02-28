Yunanistan’da hayat durdu: Binlerce kişi hükümeti protesto ediyor
Yunanistan’da 2 yıl önce 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının yıl dönümünde binlerce kişi adalet talebiyle başkent Atina’da bir araya geldi. Ülke genelindeki grevler nedeniyle uçuşlar ve tren seferleri iptal edildi, feribot seferleri durduruldu.
Yunanistan’da iki yıl önce meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının bugün yıldömümü.
Binlerce kişi adalet talebiyle başkent Atina’da bir araya geldi.
Ülke genelinde düzenlenen grev ve protestolar, hayatı durma noktasına getirdi.