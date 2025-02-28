Yunanistan’da hayat durdu: Binlerce kişi hükümeti protesto ediyor

"MAKAMLARI YÜKSEK OLSA DA HESAP VERMELİLER"

Yunanistan’ın en büyük işçi sendikası Genel İşçi Konfederasyonu (GSEE) Başkanı Yannis Panagopulos, gösteride yaptığı konuşmada, “Gerçeklerin tamamı açığa çıkmalı ve sorumlular, makamları ne kadar yüksek olursa olsun hesap vermelidir” dedi.