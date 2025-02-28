Yunanistan’da hayat durdu: Binlerce kişi hükümeti protesto ediyor

Yunanistan’da 2 yıl önce 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının yıl dönümünde binlerce kişi adalet talebiyle başkent Atina’da bir araya geldi. Ülke genelindeki grevler nedeniyle uçuşlar ve tren seferleri iptal edildi, feribot seferleri durduruldu.

Yunanistan’da hayat durdu: Binlerce kişi hükümeti protesto ediyor - 1

Yunanistan’da iki yıl önce meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının bugün yıldömümü.

Binlerce kişi adalet talebiyle başkent Atina’da bir araya geldi.

Ülke genelinde düzenlenen grev ve protestolar, hayatı durma noktasına getirdi.

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Yunanistan’da hayat durdu: Binlerce kişi hükümeti protesto ediyor - 2

İŞ YERLERİ KEPENK KAPATTI

Atina'da Sintagma Meydanı'nda toplanan eylemciler, "Adalet istiyoruz" sloganları atarak hükümete tepki gösterdi.

Kazada yakınlarını kaybeden ailelerin öncülük ettiği gösteriye, Atina’da birçok iş yeri kepenk indirerek destek verdi.

Yunanistan’da hayat durdu: Binlerce kişi hükümeti protesto ediyor - 3

UÇAK VE TREN SEFERLERİ DURDU

Grev kapsamında uçuşlar ve tren seferleri iptal edilirken, feribot seferleri durduruldu ve toplu taşıma büyük ölçüde aksadı.

Ülke genelinde ve yurt dışında toplam 300’den fazla şehirde protestolar düzenleniyor.

Yunanistan’da hayat durdu: Binlerce kişi hükümeti protesto ediyor - 4

"MAKAMLARI YÜKSEK OLSA DA HESAP VERMELİLER"

Yunanistan’ın en büyük işçi sendikası Genel İşçi Konfederasyonu (GSEE) Başkanı Yannis Panagopulos, gösteride yaptığı konuşmada, “Gerçeklerin tamamı açığa çıkmalı ve sorumlular, makamları ne kadar yüksek olursa olsun hesap vermelidir” dedi.

Yunanistan’da hayat durdu: Binlerce kişi hükümeti protesto ediyor - 5

ALTYAPI EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANDI

Yunanistan'ın Tesalya bölgesine bağlı Tempi kasabasında 23 Şubat 2023 tarihinde bir yolcu treni ile ticari tren çarpışmış ve kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazaya ilişkin yapılan araştırma sonucu hazırlanan ve dün açıklanan raporda, kazanın insan hatası, personel eksikliği, demir yolu altyapısının eskimesi ve yetersiz eğitim nedeniyle meydana geldiği belirtilmişti.

Yunanistan’da hayat durdu: Binlerce kişi hükümeti protesto ediyor - 6
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