Yunanistan'daki orman yangınlarında son durum: Alevler askeri havaalanına yaklaştı

Yunanistan'da, Aspropirgos'taki yangının Silahlı Kuvvetlere ait Elefsina'daki havaalanına yaklaştı. Dumanların 110 bin kilometrekare alanı kapladığı ülkede, yangınlarla mücadeleye 6 ülkeden destekle devam edilecek. Bununla birlikte, yangının devam ettiği Meriç Bölgesi'ndeki ormanlık alanda 18 ceset bulunurken, yangın Türklerin yoğunlukta olduğu köylere de ulaştı. Türkiye, Yunanistan’a Dedeağaç ve Rodop şehirlerinde devam eden yangınlarla mücadele için yardım teklifi yaptı.

Yunanistan'daki orman yangınlarında son durum: Alevler askeri havaalanına yaklaştı - 1

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, 4 gündür devam eden yangın, 112'nci Muharebe Kanadının bulunduğu Elefsina'daki askeri havaalanına yaklaştı.

DÜNYA HABERLERİ

Yunanistan'daki orman yangınlarında son durum: Alevler askeri havaalanına yaklaştı - 2

Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangının askeri havaalanına ulaşmaması için çalışmalara başladı. Havaalanının içinden de yangının içeri girmesini önlemek için çalışma başlatıldı.

Yunanistan'daki orman yangınlarında son durum: Alevler askeri havaalanına yaklaştı - 3

Cep telefonlarına Sivil Koruma biriminden gönderilen mesajda, bölgedeki aşırı dumandan olumsuz etkilenmemeleri için vatandaşlardan dışarı çıkmamaları, kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları istendi.

Yunanistan'daki orman yangınlarında son durum: Alevler askeri havaalanına yaklaştı - 4

Aspropirgos'ta yangın tehlikesi ile karşı karşıya olan bazı yerleşim birimleri ise tahliye edildi.

Yunanistan'daki orman yangınlarında son durum: Alevler askeri havaalanına yaklaştı - 5

YANGINLAR TÜRK KÖYLERİNE ULAŞTI

Batı Trakya'daki Rodop kentinde de alevler yükseldi.

Yunanistan'daki orman yangınlarında son durum: Alevler askeri havaalanına yaklaştı - 6

Yangın, Türklerin yoğunlukta olduğu Yassıköy, Narlıköy, Susurköy, Kozlu Dere, Çepelli ve Müsellim köylerini etkisi altına aldı.

Yunanistan'daki orman yangınlarında son durum: Alevler askeri havaalanına yaklaştı - 7

Bazı evler yangından etkilendi. Köy sakinleri güvenli bölgelere götürüldü.

Yunanistan'daki orman yangınlarında son durum: Alevler askeri havaalanına yaklaştı - 8

MANASTIR BOŞALTILIYOR

Attiki Bölgesi'ndeki Fili'de çıkan yangın da Kliston Manastırı'na yaklaştı. Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi'ne (EMAK) bağlı ekipler, manastırda bulunan rahipleri ve vatandaşları tahliye etmek için harekete geçti.

Fili'de yerleşim birimlerine ulaşan yangın nedeniyle bazı evler alevlere yenik düştü.

Yunanistan'daki orman yangınlarında son durum: Alevler askeri havaalanına yaklaştı - 9

6 ÜLKE YANGIN İLE MÜCADELE İÇİN YARDIM EDECEK

İtfaiye Teşkilatı Basın Sözcüsü Vasilis Vathrakoyannis, ERT'ye yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin son 24 saatte 63 farklı alanda yangına müdahale ettiğini ifade etti.

Yunanistan'daki orman yangınlarında son durum: Alevler askeri havaalanına yaklaştı - 10

Vathrakoyannis, Yunanistan'ın Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasına yaptığı başvurunun olumlu karşılandığını belirterek, şu an Yunanistan'a destek veren Romanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) yanı sıra Çekya, Hırvatistan, Almanya ve Sırbistan'dan destek geleceğini aktardı.

Yunanistan'daki orman yangınlarında son durum: Alevler askeri havaalanına yaklaştı - 11

TÜRKİYE'DEN YANGINLARLA MÜCADELE İÇİN YARDIM TEKLİFİ

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Dedeağaç ve Rodop şehirlerinde devam eden yangınlarla mücadele için Yunanistan'a 2 uçak, 2 helikopter ve 60 kişilik kara yardım ekibi gönderme teklifinde bulunuldu. Teklif, dün Yunanistan makamlarına iletildi.

Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta çıkan yangın, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle kontrol altına alınamamıştı. Gümülcine ve köylerinin içinde bulunduğu Batı Trakya'nın Rodop ilinde, Türklerin de çoğunlukta bulunduğu köyleri dün etkisi altına alan yangın, bugün dağlık alana doğru yöneldi.

Yunanistan'daki orman yangınlarında son durum: Alevler askeri havaalanına yaklaştı - 12

MERİÇ'TEKİ DUMAN 950 KİLOMETREYE ULAŞTI

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin yayınladığı haritaya göre, ülkenin en doğu ucu Meriç Bölgesi'ndeki yangının dumanı, 950 kilometre güneybatıya kadar ulaştı.

Ülke genelinde yangınlardan kaynaklanan duman 110 bin kilometrekare alanı kapladı.

Yunanistan'daki orman yangınlarında son durum: Alevler askeri havaalanına yaklaştı - 13

18 CESET BULUNDU

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopios'un yaptığı açıklamaya göre, herhangi bir kayıp bildiriminin olmadığı bölgede, Dadia Ormanı'nda 18 ceset bulundu.

Cesetlerin, Yunanistan'a Meriç'ten giriş yapan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor.

Bölgede dün çıkan yangın nedeniyle çok sayıda yerleşim alanında tahliyeler yapılmış, bölge sakinlerinin cep telefonlarına uzaklaşmaları için uyarı mesajı gönderilmişti.

Yunanistan'daki orman yangınlarında son durum: Alevler askeri havaalanına yaklaştı - 14

YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINAMIYOR

Dedeağaç'ta 19 Ağustos Cumartesi günü başlayan yangın dördüncü gününde de devam ederken, bugün de ülkenin farklı noktalarında çıkan yangınlar, hızı saatte 70 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarlar nedeniyle söndürülemiyor.

Yunanistan'daki orman yangınlarında son durum: Alevler askeri havaalanına yaklaştı - 15

Yangın sebebiyle çok sayıda yerleşim birimi tahliye edildi, çok sayıda ev, araç yandı, tarım alanları zarara uğradı; ayrıca dün, biri Viotia'da biri Meriç Bölgesi'ndeki Kavacık'ta (Lefkimi) olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan'daki orman yangınlarında son durum: Alevler askeri havaalanına yaklaştı - 16
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