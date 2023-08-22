Yunanistan'daki orman yangınlarında son durum: Alevler askeri havaalanına yaklaştı
Yunanistan'da, Aspropirgos'taki yangının Silahlı Kuvvetlere ait Elefsina'daki havaalanına yaklaştı. Dumanların 110 bin kilometrekare alanı kapladığı ülkede, yangınlarla mücadeleye 6 ülkeden destekle devam edilecek. Bununla birlikte, yangının devam ettiği Meriç Bölgesi'ndeki ormanlık alanda 18 ceset bulunurken, yangın Türklerin yoğunlukta olduğu köylere de ulaştı. Türkiye, Yunanistan’a Dedeağaç ve Rodop şehirlerinde devam eden yangınlarla mücadele için yardım teklifi yaptı.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, 4 gündür devam eden yangın, 112'nci Muharebe Kanadının bulunduğu Elefsina'daki askeri havaalanına yaklaştı.