Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 42'ye yükseldi

Yunan devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada dün Yunanistan'ın kuzeyinde meydana gelen tren kazasında ölü sayısının 42'ye yükseldiği ve en az 15 kişinin hala kayıp olduğu duyuruldu.
İtfaiyeciler de dahil olmak üzere kurtarma görevlileri, 350'den fazla kişiyi taşıyan yolcu treninin Larissa kenti yakınlarındaki Tempi kasabasında bir yük treniyle çarpışarak ön vagonların raydan çıkmasına ve alev almasına neden olmasının ardından hayatta kalanları arıyor.
Kamu yayıncısı ERT'ye göre ise en az 72 yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı ve bunlardan 15'i taburcu edildi.
Yaralılar arasında 9 demiryolu çalışanı ile Larissa ve Atina'dan kuzeydeki liman kenti Selanik'teki okullarına dönen üniversite öğrencileri de bulunuyor.
Bununla birlikte, kurbanların ve yolcuların ailelerine destek sağlamak üzere Larissa Genel Hastanesi'ne psikologlar da gönderildi.
Kurtarma ekiplerinden Nikos Sguris, trenlerin yüksek hızda ilerlerken çarpıştığını ve yangının yolcu treninin restoran alanında depolanan yemeklik yağ nedeniyle daha da şiddetlendiğini söyledi.
Bir diğer gönüllü kurtarıcı Vasilis Iliopoulos ise çarpışmanın enkazından kimsenin sağ çıkmasının mümkün olmadığını söyledi.
Yunan medyasında polis kaynaklarına dayandırılan haberlerde, kazayla ilgili gözaltına alınan nöbetçi istasyon şefinin, "Yanlış yaptım ve yolcu trenini Katerini'den gelen ticari trenle aynı hata gönderdim." dediği belirtildi.
Yunanistan Ulaştırma Bakanı, Kostas Karamanlis kazanın ardından istifa ettiğni duyurdu.
Karamanlis, haksız yere ölen insanların anısına istifasının bir “görev” olduğunu söyledi.
Karamanlis, “Ne yazık ki demiyolu ve trenleri yenileme çalışmalarımız böyle bir kazayı engellemeye yetmedi. Böyle trajik bir şey yaşandığında hiçbir şey olmamış gibi devam edemeyiz.” dedi.
Türkiye, can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek komşusu Yunanisyan'a başbaşsağlığı diledi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Başbakan Kyriakos Mitsotakis'e gönderdiği mesajda, "tren kazasından derin üzüntü duyduğunu, kazada hayatını kaybedenler için taziyelerini ilettiğini ve yaralılara şifa dilediğini" belirtti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'a taziyelerini iletti.
Öte yandan, tren kazasında ölen öğrencilerin arkadaşların ülkedeki çeşitli üniversitelerde anma törenleri düzenledi.
Olaya duyduğu öfe nedeniyle bazı Yunanlılar da sokaklarda protesto yaptı.