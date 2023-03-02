Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 42'ye yükseldi

Yunanistan'da yolcu treni ile yük treni çarpışması sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi. Trenlerin enkazında arama çalışmaları devam ederken, kaza nedeniyle öfkeli olan Yunanlılar sokaklara çıktı.

Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 42'ye yükseldi - 1

Yunan devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada dün Yunanistan'ın kuzeyinde meydana gelen tren kazasında ölü sayısının 42'ye yükseldiği ve en az 15 kişinin hala kayıp olduğu duyuruldu.

VİDEO: YUNANİSTAN'DAKİ FACİA ANININ GÖRÜNTÜLERİ

Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 42'ye yükseldi - 2

İtfaiyeciler de dahil olmak üzere kurtarma görevlileri, 350'den fazla kişiyi taşıyan yolcu treninin Larissa kenti yakınlarındaki Tempi kasabasında bir yük treniyle çarpışarak ön vagonların raydan çıkmasına ve alev almasına neden olmasının ardından hayatta kalanları arıyor.

Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 42'ye yükseldi - 3

Kamu yayıncısı ERT'ye göre ise  en az 72 yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı ve bunlardan 15'i taburcu edildi.

Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 42'ye yükseldi - 4

Yaralılar arasında 9 demiryolu çalışanı ile Larissa ve Atina'dan kuzeydeki liman kenti Selanik'teki okullarına dönen üniversite öğrencileri de bulunuyor.

Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 42'ye yükseldi - 5

Bununla birlikte, kurbanların ve yolcuların ailelerine destek sağlamak üzere Larissa Genel Hastanesi'ne psikologlar da gönderildi.

Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 42'ye yükseldi - 6

"ENKAZDAN KİMSENİN CANLI KURTULMA ŞANSI YOK"

Kurtarma ekiplerinden Nikos Sguris, trenlerin yüksek hızda ilerlerken çarpıştığını ve yangının yolcu treninin restoran alanında depolanan yemeklik yağ nedeniyle daha da şiddetlendiğini söyledi.

Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 42'ye yükseldi - 7

Bir diğer gönüllü kurtarıcı Vasilis Iliopoulos ise çarpışmanın enkazından kimsenin sağ çıkmasının mümkün olmadığını söyledi.

Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 42'ye yükseldi - 8

İSTASYON ŞEFİ GÖZALTINDA

Yunan medyasında polis kaynaklarına dayandırılan haberlerde, kazayla ilgili gözaltına alınan nöbetçi istasyon şefinin, "Yanlış yaptım ve yolcu trenini Katerini'den gelen ticari trenle aynı hata gönderdim." dediği belirtildi.

Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 42'ye yükseldi - 9

ULAŞTIRMA BAKANI İSTİFA ETTİ

Yunanistan Ulaştırma Bakanı, Kostas Karamanlis  kazanın ardından istifa ettiğni duyurdu.

Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 42'ye yükseldi - 10

Karamanlis, haksız yere ölen insanların anısına istifasının bir “görev” olduğunu söyledi.

Karamanlis, “Ne yazık ki demiyolu ve trenleri yenileme çalışmalarımız böyle bir kazayı engellemeye yetmedi. Böyle trajik bir şey yaşandığında hiçbir şey olmamış gibi devam edemeyiz.” dedi.

Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 42'ye yükseldi - 11

TÜRKİYE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Türkiye, can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek komşusu Yunanisyan'a başbaşsağlığı diledi.

Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 42'ye yükseldi - 12

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Başbakan Kyriakos Mitsotakis'e gönderdiği mesajda, "tren kazasından derin üzüntü duyduğunu, kazada hayatını kaybedenler için taziyelerini ilettiğini ve yaralılara şifa dilediğini" belirtti.

Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 42'ye yükseldi - 13

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'a taziyelerini iletti.

Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 42'ye yükseldi - 14

ÜNİVERSİTELERDE ANMA TÖRENLERİ, SOKAKLARDA PROTESTO

Öte yandan, tren kazasında ölen öğrencilerin arkadaşların ülkedeki çeşitli üniversitelerde anma törenleri düzenledi.

Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 42'ye yükseldi - 15

Olaya duyduğu öfe nedeniyle bazı Yunanlılar da sokaklarda protesto yaptı.

Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 42'ye yükseldi - 16

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