Yunanistan'daki tren kazasında son durum: Can kaybı 42'ye yükseldi

Karamanlis, haksız yere ölen insanların anısına istifasının bir “görev” olduğunu söyledi.

Karamanlis, “Ne yazık ki demiyolu ve trenleri yenileme çalışmalarımız böyle bir kazayı engellemeye yetmedi. Böyle trajik bir şey yaşandığında hiçbir şey olmamış gibi devam edemeyiz.” dedi.