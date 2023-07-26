Yunanistan'daki yangınlar uydudan görüntülendi

Yunanistan'da hava sıcaklıklarının bugün 44 dereceye çıkması beklenirken, ülkede 500'den fazla orman yangını ile mücadele devam ediyor. ABD'li uydu şirketi Maxar, Rodos ce Korfu adalarında süren yangınların verdiği hasarı çarpıcı bir şekilde ortaya koyan uydu görüntüleri paylaştı. Fotoğraflarda sahil kasabası Kiotari'nin neredeyse haritadan silindiği ve Rodos'ta büyük bir alanın küle döndüğü görüldü.

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ABD’li uydu şirketi Mxar Technologies, Yunan adalarındaki yangınların uydu görüntülerini paylaştı. 

Yunanistan'ın Rodos adasını gösteren bir uydu görüntüsü, 2 Ocak 2022.

DÜNYA HABERLERİ

Yunanistan'daki yangınlar uydudan görüntülendi - 2

Rodos'ta adanın ortasından güneydeki Kiotari kasabasına kadar uzanan büyük bir alanın kül olduğu görüldü. 

Rodos orman yangınlarının genel görünümü, 23 Temmuz 2023.

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Yunanistan’ın Rodos ve Korfu adalarında en ez 40 bin kişi günlerdir devam eden orman yangınları nedeniyle tahliye edildi. 

Yangından önce Kiotari, Google Images 2019.

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Polis, Rodos’tan yaklaşık 16 bin kişinin karadan taşındığını ve 3 bin kişinin de deniz yoluyla tahliye edildiğini söyledi. 

Yangından sonra Kiotari, 23 Temmuz 2023.

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Diğerleri ise karayoluyla ya da kendi ulaşım araçlarını kullanarak ayrılmak zorunda kaldı. Bunlar arasında, seyahat şirketleri tarafından tahsis edilen acil durum uçaklarına binmeden önce spor stadyumları gibi geçici barınaklara gitmek zorunda kalan binlerce turist de bulunuyor.

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Ancak Yunanistan'ın ülke genelinde orman yangını riskini arttıran uzun bir aşırı sıcaklar döneminin ortasında olması nedeniyle, bu durumdan etkilenen tek yer Rodos ve Korfu değil. 

Korfu adasında  orman yangınlarının genel görünümü, 25 Temmuz 2023.

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YUNANİSTAN GENELİNDE 500'DEN FAZLA YANGIN

Sivil Savunma Bakanı Vassilis Kikilia, itfaiye ekiplerinin son 12 gün içinde anakaradaki Midea da dahil olmak üzere ülke genelinde 500'den fazla yangınla mücadele ettiğini açıkladı.

Rodos orman yangınlarının genel görünümü, 25 Temmuz 2023.

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Yunan Adaları'nın en büyüğü olan Girit de aşırı yangın riski nedeniyle yüksek alarm durumuna geçirildi.

Rodos orman yangınlarının genel görünümü, 25 Temmuz 2023.

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