Yunanistan'daki yangınlar uydudan görüntülendi
Yunanistan'da hava sıcaklıklarının bugün 44 dereceye çıkması beklenirken, ülkede 500'den fazla orman yangını ile mücadele devam ediyor. ABD'li uydu şirketi Maxar, Rodos ce Korfu adalarında süren yangınların verdiği hasarı çarpıcı bir şekilde ortaya koyan uydu görüntüleri paylaştı. Fotoğraflarda sahil kasabası Kiotari'nin neredeyse haritadan silindiği ve Rodos'ta büyük bir alanın küle döndüğü görüldü.
ABD’li uydu şirketi Mxar Technologies, Yunan adalarındaki yangınların uydu görüntülerini paylaştı.
Yunanistan'ın Rodos adasını gösteren bir uydu görüntüsü, 2 Ocak 2022.