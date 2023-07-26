Yunanistan'daki yangınlar uydudan görüntülendi

Diğerleri ise karayoluyla ya da kendi ulaşım araçlarını kullanarak ayrılmak zorunda kaldı. Bunlar arasında, seyahat şirketleri tarafından tahsis edilen acil durum uçaklarına binmeden önce spor stadyumları gibi geçici barınaklara gitmek zorunda kalan binlerce turist de bulunuyor.