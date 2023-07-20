Yunanistan'daki yangınlarda son durum: Ülke genelindeki itfaiye çalışanlarının izinleri iptal edildi

Yunanistan’da birçok noktada 4 gündür devam eden orman yangınlarının büyük bölümü kontrol altına alındı. Ancak, Rodos Adası'ndaki yangının devam ettiği belirtildi. Bununla birlikte, Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, ülke genelinde devam eden yüksek orman yangını riskini gerekçe göstererek tüm personel izinlerini iptal etti.

Yunanistan'daki yangınlarda son durum: Ülke genelindeki itfaiye çalışanlarının izinleri iptal edildi - 1

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki bölgesi, Lutraki ve Sparti'deki yangınların kontrol altına alındığı ve itfaiye ekiplerinin bu bölgelerde yeni yangınlara karşı hazır bulunduğu ifade edildi.

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Yunanistan'daki yangınlarda son durum: Ülke genelindeki itfaiye çalışanlarının izinleri iptal edildi - 2

Rodos Adası'ndaki yangının ise kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ettiği aktarılan haberlerde, tedbir amacıyla üç köyün boşaltıldığı kaydedildi..

Yunanistan'daki yangınlarda son durum: Ülke genelindeki itfaiye çalışanlarının izinleri iptal edildi - 3

"ÜLKE GENELİNDE YANGIN ÇIKMA RİSKİ YÜKSEK"

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülke genelindeki yangın söndürme çalışmalarına silahlı kuvvetlerin de destek verdiğini açıkladı.

Yunanistan'daki yangınlarda son durum: Ülke genelindeki itfaiye çalışanlarının izinleri iptal edildi - 4

Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'nin haberine göre, Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, ülke genelinde devam eden yüksek orman yangı riskini gerekçe göstererek bir sonraki duyuruya kadar tüm personel izinlerini iptal etti.

Yunanistan'daki yangınlarda son durum: Ülke genelindeki itfaiye çalışanlarının izinleri iptal edildi - 5

Haberlerde, Yunanistan'ın yardım talebinde bulunduğu Polonya, Slovakya ve Romanya'dan ekiplerin gelmeye başladığı, İsrail'den de iki yangın söndürme uçağı gönderileceği duyuruldu.

Yunanistan'daki yangınlarda son durum: Ülke genelindeki itfaiye çalışanlarının izinleri iptal edildi - 6

Yetkililer, bugünden itibaren sıcak hava dalgasının etkisini göstermeye başlayacağı "ülke genelinde yangın çıkma riskinin yüksek olduğuna" dair uyarılarda bulundu.

Yunanistan'daki yangınlarda son durum: Ülke genelindeki itfaiye çalışanlarının izinleri iptal edildi - 7
Yunanistan'daki yangınlarda son durum: Ülke genelindeki itfaiye çalışanlarının izinleri iptal edildi - 8
Yunanistan'daki yangınlarda son durum: Ülke genelindeki itfaiye çalışanlarının izinleri iptal edildi - 9
Yunanistan'daki yangınlarda son durum: Ülke genelindeki itfaiye çalışanlarının izinleri iptal edildi - 10
Yunanistan'daki yangınlarda son durum: Ülke genelindeki itfaiye çalışanlarının izinleri iptal edildi - 11
Yunanistan'daki yangınlarda son durum: Ülke genelindeki itfaiye çalışanlarının izinleri iptal edildi - 12
Yunanistan'daki yangınlarda son durum: Ülke genelindeki itfaiye çalışanlarının izinleri iptal edildi - 13
Yunanistan'daki yangınlarda son durum: Ülke genelindeki itfaiye çalışanlarının izinleri iptal edildi - 14
Yunanistan'daki yangınlarda son durum: Ülke genelindeki itfaiye çalışanlarının izinleri iptal edildi - 15
Yunanistan'daki yangınlarda son durum: Ülke genelindeki itfaiye çalışanlarının izinleri iptal edildi - 16
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