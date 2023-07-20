Yunanistan'daki yangınlarda son durum: Ülke genelindeki itfaiye çalışanlarının izinleri iptal edildi
Yunanistan’da birçok noktada 4 gündür devam eden orman yangınlarının büyük bölümü kontrol altına alındı. Ancak, Rodos Adası'ndaki yangının devam ettiği belirtildi. Bununla birlikte, Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, ülke genelinde devam eden yüksek orman yangını riskini gerekçe göstererek tüm personel izinlerini iptal etti.
Yunan medyasına yansıyan haberlerde, başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki bölgesi, Lutraki ve Sparti'deki yangınların kontrol altına alındığı ve itfaiye ekiplerinin bu bölgelerde yeni yangınlara karşı hazır bulunduğu ifade edildi.