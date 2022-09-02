Yunanistan'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne hediye uçak: Bizim için her zaman sorundu

"HER ZAMAN SORUNDU"

Yunanistan'a bu hediye için teşekkürlerini ileten Anastasiadis de "Kıbrıs, izole edilmiş bir ada. Yunanistan'ın bağlantı imkanlarına sahip değiliz. Bu, Cumhurbaşkanı (GKRY lideri) ve genel olarak hükümet için her zaman bir sorun olmuştu" ifadelerini kullandı.