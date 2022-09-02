Yunanistan'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne hediye uçak: Bizim için her zaman sorundu

Rum lider Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'da bir araya geldi. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne, resmi yetkililerin kullanımı için EMB-135 tipi uçak hediye etti. Anastasiadis de "Kıbrıs, izole edilmiş bir ada. Uçağın olmayışı, GKRY liderleri ve genel olarak hükümet için her zaman bir sorun olmuştu" diye konuştu.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.09.2022 - 17:33

Yunanistan'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne hediye uçak: Bizim için her zaman sorundu - 1

Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Rum lider Nikos Anastasiadis Yunanistan'ın başketi Atina'da buluştu.

Yunanistan'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne hediye uçak: Bizim için her zaman sorundu - 2

Maksimu Sarayı'ndaki görüşmenin ardından Elefsina Askeri Havalimanı'na giden ikili, burada EMB-135 tipi uçağın teslimi için düzenlenen özel törene katıldı.

Yunanistan'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne hediye uçak: Bizim için her zaman sorundu - 3

Miçotakis, törende yaptığı konuşmada, GKRY'nin doğal afetlerde Yunanistan'a yaptığı yardımlara işaret ederek bu uçağın, GKRY lideri ve hükümeti tarafından kullanılacağını vurguladı.

Yunanistan'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne hediye uçak: Bizim için her zaman sorundu - 4

"HER ZAMAN SORUNDU"

Yunanistan'a bu hediye için teşekkürlerini ileten Anastasiadis de ", izole edilmiş bir ada. Yunanistan'ın bağlantı imkanlarına sahip değiliz. Bu, Cumhurbaşkanı (GKRY lideri) ve genel olarak hükümet için her zaman bir sorun olmuştu" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne hediye uçak: Bizim için her zaman sorundu - 5

Atina, bu uçağı, Rafale ve Falcon tipi uçakları da üreten Fransız şirketi Dassault'tan ücretsiz temin etmişti.

Yunanistan'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne hediye uçak: Bizim için her zaman sorundu - 6
Yunanistan'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne hediye uçak: Bizim için her zaman sorundu - 7

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