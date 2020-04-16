Yunanistan'dan sığınmacı kampları için üç aşamalı corona salgını planı

ÜÇÜNCÜ AŞAMA: VİRÜS YAYILMAYA BAŞLARSA TAHLİYELER BAŞLAYACAK

Corona virüs salgını hızla yayılmaya başlarsa kampta hastalar ile sağlıklı olanların kalacakları yerler ayrılacak. Hasta ve sağlıklı olanlarına sayısına bakılarak, hangi grubun tahliye edilmesi gerektiğine karar verilecek.

Salgının çapına göre, tüm hastaların Moria'da kalmasına ve corona virüs negatif olanların başka bir yere götürülmesine karar verilebilecek. Güvenli alana taşımada öncelik yardıma muhtaç ve hasta insanlara tanınacak.



Moria sığınmacı kamplarında tahliye edilenler daha önceden kiralanan gemiler, spor kompleksleri ve otellere yerleştirilerek, ihtiyaçları karşılanacak.

Böyle bir senaryoda, otel sahipleri ve sığınmacıların götürüleceği kasabaların belediye başkanlarının söz hakkı olmayacak.