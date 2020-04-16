Yunanistan'dan sığınmacı kampları için üç aşamalı corona salgını planı

16.04.2020 - 15:12
MUSTAFA KARAKUŞ/ntv.com.tr
Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria Sığınmacı Kampı'nda 40 binden fazla insan yaşıyor. Çoğu Suriyeli olan sığınmacılar oldukça kötü koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Kapasitesinin çok üstünde kişinin yaşadığı kampta içme suyu sıkıntısı da yaşanıyor. Atina'daki hükümetin bugünlerde ki en büyük kabusu, yeni tip corona virüsün (Covid-19) bu kampa bulaşma olasılığı.
Alman Der Spiegel tarafından yayımlanan "gizli" ibareli belgeye göre, Yunanistan 40 bin kişinin yaşadığı sığınmacı kampında olası corona virüsü vakalarıyla ilgili bir plan hazırladı. Üç aşamalı plan ismini Antik Yunan'da ilk kadın doktor "Agnodice" tan alıyor.
Morio Sığınmacı Kampı'nda corona virüs salgını görülmesi halinde Yunan hükümeti ilk aşamada, hasta ve semptomları olanları tahliye etmeyi planlıyor. Tahliye edilecek yer arasında gemiler ve stadyumlar da bulunuyor.
Corona virüs salgını hızla yayılmaya başlarsa kampta hastalar ile sağlıklı olanların kalacakları yerler ayrılacak. Hasta ve sağlıklı olanlarına sayısına bakılarak, hangi grubun tahliye edilmesi gerektiğine karar verilecek.
Salgının çapına göre, tüm hastaların Moria'da kalmasına ve corona virüs negatif olanların başka bir yere götürülmesine karar verilebilecek. Güvenli alana taşımada öncelik yardıma muhtaç ve hasta insanlara tanınacak.
Moria sığınmacı kamplarında tahliye edilenler daha önceden kiralanan gemiler, spor kompleksleri ve otellere yerleştirilerek, ihtiyaçları karşılanacak.
Böyle bir senaryoda, otel sahipleri ve sığınmacıların götürüleceği kasabaların belediye başkanlarının söz hakkı olmayacak.
Yunanistan hükümeti söz konusu planı hayata geçirmeye başladı. Sığınmacı kampında kalan yaşlı ve kronik hasta 2 bin 300 kişi ana karaya tahliye edilerek, otellere yerleştirilecek. Tahliyelerin önümüzdeki salı günü başlaması planlanıyor.
Uluslararası Göç Örgütü, yardım kuruluşları ve Avrupa Komisyonu, Atina'nın önlem alması için baskı yapıyordu.
Morio Sığınmacı Kampı'nda bulunan kimsesiz ve yardıma muhtaç 50 çocuk tahliye edilerek, Almanya'ya götürüldü.
Avrupa Birliği ülkeleri ilk aşamada 1600 çocuğun Yunanistan'daki mülteci kamplarından alınmasına karar vermişti. Ancak şimdiye kadar hiçbir ülke söz verdiği çocukları almadı. Almanya ve Lüksemburg bu konuda ilk adımı attı.
Yunanistan'da dünyayı etkisine alan yani tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı 2 bin 192 oldu. Şu ana kadar 102 kişi yaşamını yitirdi.
Başkent Atina'nın kuzeydoğusunda yer alan Malasaka Sığınmacı Kampı corona virüs nedeniyle karantinaya alınmıştı. Kampta 53 yaşındaki Afgan mültecide corona virüs vakası tespit edilmişti.