Yunanistan'dan sığınmacılara sert müdahale

Yunanistan sığınmacılara yönelik sert müdahalelerinde hız kesmiyor. Yunan sınır birlikleri seri halde attıkları gaz bombaları nedeniyle ortalığı savaş alanına çevirdi. Gaz bombalarının dumanıyla göz gözü görmediği alanda acı çeken onlarca sığınmacı çocuk ailelerinin feryatları içinde sahra hastanelerine getirildi.

Anadolu Ajansı 11.03.2020 - 20:55

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